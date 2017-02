Von Fahrgast befingert

Im Mietwagen Fahrerin belästigt - Alkohol im Blut und Drogen in der Tasche - vor 47 Minuten

AMBERG - Eine Ohrfeige handelte sich ein 29-Jähriger ein, nachdem er die Fahrerin eines Mietwagens sexuell belästigt hatte. Doch das reichte dem alkoholisierten Tunichtgut längst nicht.

Symbolbild Foto: Pixabay



In der Samstagnacht beförderte die 34-jährige Fahrerin eines Mietwagens in Amberg drei Fahrgäste von der Regensburger Straße in die Friedrich-Ebert-Straße. Während der Fahrt kam es seitens der Fahrgäste bereits zu anzüglichen Bemerkungen gegenüber der Fahrerin. Am Zielort angekommen berührte einer der drei Männer, ein amtsbekannter 29-Jähriger aus Amberg, die Fahrerin sexuell, worauf sie sich reflexartig umdrehte und den Täter mit der flachen Hand auf dessen Wange schlug.

Dieser ließ jedoch nicht von der Fahrerin ab und zog sie von hinten mehrmals an den Haaren. Zu weiteren sexuellen Übergriffen kam es im weiteren Verlauf dann jedoch nicht mehr. Stattdessen zahlten die drei Fahrgäste die Rechnung und flüchteten in unbekannte Richtung.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte wenig später der Täter noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Damit nicht genug. Während der Durchsuchung konnte bei dem Täter, der sich mit etwas mehr als zwei Promille deutlich alkoholisiert zeigte, eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden werden.

Er musste die restliche Nacht zur Ausnüchterung in der Arrestzelle der Polizeiinspektion Amberg verbringen und erhält nun Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung sowie eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.



nn