Von wegen Millionen-Gewinn per Telefon

Polizei und Bundesnetzagentur warnen vor Betrügern — Meist sind Senioren die Zielpersonen - vor 10 Minuten

POSTBAUER-HENG - "Sie haben ein Auto gewonnen, bitte überweisen Sie vorab den Betrag X" oder "Sie wurden in der Lotterie gezogen: Ein Notar und Sicherheitsbeamte bringen Ihnen das Geld, bitte halten Sie für diese die Summe Y parat." Immer wieder gibt es solche Anrufe oder E-Mails. Doch wer steckt dahinter?

Wenn der Druck zu groß wird, geben viele Senioren nach – Gauner im Ausland machen sich das zunutze und erbeuten damit Tausende von Euro. Woher sie die Telefonnummern der zumeist älteren Menschen haben, bleibt unklar. © Symbolfoto:Stratenschulte/ dpa



Karl-Heinz Sellerer aus Postbauer-Heng ist sauer: Binnen eines Jahres hat er zehn solcher Anrufe gezählt. Sie kosten Nerven und Lebenszeit. "Für welchen ordentlichen Gewinn muss man vorab etwas bezahlen? Welcher Notar lässt sich vor Ort mit Guthabenkarten bezahlen?", hinterfragt er kritisch.

Als ehemaliger Polizist ist er clever genug, um nicht auf solche Lock-Anrufe oder E-Mails hereinzufallen. Die Beamten der Polizeiinspektion Neumarkt (PI) kennen hingegen genug Fälle, in denen Ahnungslose gutgläubig Geld überwiesen haben.

Hohe Dunkelziffer

Die Polizeiinspektion schlüsselt in ihrer Statistik zwar nicht einzeln die verschiedenen Arten von Betrug auf. Laut dem persönlichen Eindruck von Dienstgruppenleiter Siegfried Dünstl hat die Zahl der Gewinnspiel-Abzocken im Zuständigkeitsgebiet der PI aber in jüngster Zeit zugenommen: "Etwa einmal pro Woche wird uns so ein Fall gemeldet. Die tatsächliche Anzahl dürfte aber noch deutlich höher liegen, da sich nicht jeder bei uns meldet."

Oberstaatsanwältin Anita Traud weiß um die unbefriedigende Situation. © Archivfoto: Aslanidis



Anita Traud, die stellvertretende Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, kennt die Masche der Betrüger nur zu gut: "Sie sind clever und wissen, dass ältere Menschen auf Druck reagieren. Die Täter rufen deshalb so lange an, bis die Senioren überweisen – in der Hoffnung, so den Druck von außen abzustellen." Das Geld ist unwiderbringlich weg, den Betrügern leichtsinnig in die Hände gespielt.

Die Neumarkter Polizei und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sind sich einig: "Das sind keine Einzelpersonen, sondern immer ganze Gruppen", sagt Oberstaatsanwältin Anita Traud.

Rückverfolgung oft unmöglich

Viele von ihnen agieren mit Prepaid-Handys, aus zwischengeschalteten Callcentern oder haben Handyverträge unter falschem Namen abgeschlossen. "Dann hat man zwar eine Nummer, aber die Spur zum tatsächlichen Täter kann nicht zurückverfolgt werden", sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Denn was laut Anita Traud erschwerend hinzukommt: "Innerhalb des Schengen-Raums klappt die Zusammenarbeit der Behörden wunderbar. Genau deshalb agieren viele Täter außerhalb des Schengen-Raums."

Müssten dann nicht weitere Abkommen her, um auch mit jenen Ländern zu kooperieren? Die Oberstaatsanwältin widerspricht: "Die gibt es ja zum Teil – zum Beispiel mit der Türkei: Aber was hilft es, wenn wir an das Land ein Rechtshilfegesuch stellen, dieses aber nur extrem schleppend oder gar nicht bearbeitet wird?"

Verhältnis muss stimmen

Des Weiteren muss die Verhältnismäßigkeit gegeben sein: Wegen 500 Euro Schaden wird kaum ein Rechtshilfegesuch an ein anderes Land gestellt — so bitter das für den Betroffenen auch ist. Mehr als Zufallsfunde seien deshalb oft nicht möglich, so Anita Traud. "Dann wird das Verfahren irgendwann eingestellt, weil kein Täter ermittelt werden konnte." Für die Betroffenen ist die Situation damit ebenso unbefriedigend wie für die Strafverfolgungsbehörden.

125 000 Beschwerden

Lediglich präventiv könne man laut der Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth tätig werden. Info-Broschüren gibt es deshalb nicht nur von der Polizei, sondern auch von der Bundesnetzagentur, bei der sich genervte Bürger melden können. Eine Viertelmillion Beschwerden und Anfragen zum Missbrauch von Rufnummern sowie zu unerlaubten Werbeanrufen waren das allein im Jahr 2016.

Laut Olaf Peter Eul, Pressesprecher der Bundesnetzagentur, dürfen ruhig noch mehr Hinweise gemeldet werden: "Jeder Schnipsel kann das Gesamtbild ergänzen – das ist wichtig bei dem Kampf gegen solch eine Hydra."

Die Behörde schaltet daraufhin kostenpflichtige Nummern, mit denen schon öfter Schindluder getrieben wurde, ab und kann bei unerlaubter Telefonwerbung Bußgelder von bis zu 50 000 Euro verhängen.

Auflegen und bloß nichts zahlen

Wer nicht nur genervt, sondern auch geschädigt ist, meldet sich bei der PI Neumarkt. Sie rät zum sofortigen Auflegen bei solchen Anrufen und warnt davor, persönliche Daten sowie Kredit- oder Guthaben-Kartennummern preis zu geben – und erst recht nicht zu überweisen.

Karl-Heinz Sellerer aus Postbauer-Heng hat seinen eigenen Weg gefunden, um mit den Anrufen umzugehen: "Ich frage nach Name, Vorname, Anschrift, Firmenanschrift, Telefonnummer und Rückrufnummer, Firmensitz, Gewerbe- und Handelszentralregisternummer und kündige an, das Gespräch möglicherweise aufzuzeichnen und der Polizei zur Prüfung weiterzuleiten."

Mit dem Vorgehen hat der Postbauer-Henger Erfolg: "Seit vier Wochen habe ich Ruhe, toi toi toi."

ZUnter www.bundesnetzagentur. de (Reiter: Telekommunikation; Verbraucher; Rufnummernmissbrauch) finden sich weitere Infos und das Beschwerdeformular; alternativ: = (02 91) 99 55-2 06.

