Vorbildlicher Lehrer nahm seinen Abschied

Konrektor Michael Palmer verlässt Schwarzachtal-Schule — "Berg war die schönste Zeit" - vor 1 Stunde

BERG - In der Schwarzachtal-Schule ist Konrektor Michael Palmer kurz vor Erreichen des Pensionsalters aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand verabschiedet worden.

Michael Palmer, Konrektor der Schwarzachtal-Schule Berg, wurde von Schulamtsdirektor Dieter Lang und vielen Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. © F.: Fügl



Michael Palmer, Konrektor der Schwarzachtal-Schule Berg, wurde von Schulamtsdirektor Dieter Lang und vielen Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Foto: F.: Fügl



"Immer aufrecht, immer fleißig, stets kompetent, immer freundlich. Einfach ein Mittelschulmann mit Herz und viel Verständnis für seine Schülerinnen und Schüler. Sie haben in jeder dieser Facetten stets eine hervorragende, beispielgebende Figur abgegeben. In einem Satz: Sie waren ein Lehrer, ein Vorbild, wie man es sich wünscht."

Es waren ehrliche Dankesworte für einen geschätzten Pädagogen, welche Schulamtsdirektor Dieter Lang vom Staatlichen Schulamt Neumarkt an einen allseits beliebten Kollegen von der Schwarzachtal-Schule Berg richtete. Sie galten einem großen Vorbild der Bildungsstätte, nämlich Konrektor Michael Palmer aus Nürnberg, seit 2008 stellvertretender Schulleiter. Aus gesundheitlichen Gründen legt er knapp vor Erreichen des gesetzlichen Ruhestandes seinen geliebten Lehrerberuf "ad acta".

Im Foyer der Hauptschule trafen sich neben Schulamtsdirektor Lang Rektorin Theresa Altmann, stellvertretende Konrektorin Heike Söllner, die Lehrkräfte, Bürgermeister Helmut Himmler, Pfarrer Martin Fuchs, der ehemalige Elternbeiratsvorsitzende Oswald Fürst und Konrektorin Martina Jakob von der Mittelschule Lauterhofen. Alle würdigten den scheidenden Schulleiter. Er war zuvor sieben Jahre in Deining tätig.

Theresa Altmann erklärte in ihrer Laudatio, dass Palmer nach 38 Dienstjahren nicht einfach nur das Ende seines Berufslebens, sondern auch dessen Krönung – den Ruhestand — erleben könne. Natürlich freue er sich sehr auf den neuen Lebensabschnitt, so der Geehrte, der nur positive Eindrücke aus dem erlebnisreichen Berufsleben mitnehmen wolle. Die wohl schönste Zeit seiner Laufbahn in Berg bleibe auch in angenehmer Erinnerung. Seine großen Leidenschaften – Musik und Reisen mit dem Wohnmobil — werden neue Perspektiven ermöglichen.

fueg