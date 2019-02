Vorgetäuschte Entführung hält Polizei Amberg in Atem

Beamte fahndeten im Stadtgebiet nach vermeintlichem Gewaltopfer - vor 11 Minuten

AMBERG - Einen ziemlich makabren Spaß gönnte sich am Mittwochabend eine betrunkene 30-Jährige im Stadtgebiet Amberg. Nun droht ihr eine Geldstrafe, im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Sie sei von mehreren Männern mit Waffen entführt und in einer Wohnung festgehalten worden, derzeit befinde sie sich auf der Flucht vor ihren Peinigern: Das gab eine 30-Jährige am Mittwochabend an, als sie über den Notruf Kontakt zur Polizei aufnahm. Mehrmals meldete sich die Frau in der Folge erneut, erzählte dabei allerdings jedes Mal eine andere Versionen ihrer Geschichte.

Trotzdem leitete die Polizei umfassende Ortungs- und Fahndungsmaßnahmen im Stadtgebiet Amberg ein und konnte die Dame schließlich in der Innenstadt ausfindig machen. Dort mussten die Beamten allerdings feststellen, dass es sich bei der angeblichen Entführung wohl um einen schlechten Scherz handelte. Vermutlich hatten die 1,8 Promille, die bei der Frau im Blut gemessen wurden, ihren Anteil an der ausgedachten Geschichte. Die Aktion der Frau zieht nun eine Ermittlungsverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen nach sich. Die Strafandrohung beträgt bis zu einem Jahr Freiheits- oder Geldstrafe.

