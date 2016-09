Vorschusslorbeeren für die neue Kulturamtschefin

NEUMARKT - Ab 1. Januar 2017 soll sie die Neumarkter Kulturarbeit bereichern, neue Ideen einbringen und die Stadt repräsentieren. Diese Erwartung hat nicht nur Oberbürgermeister Thomas Thumann an Barbara Leicht, die künftige Leiterin des städtischen Kulturamtes.

Oberbürgermeister Thomas Thumann freut sich auf die Zusammenarbeit mit Barbara Leicht, der künftigen Leiterin des Neumarkter Kulturamtes. © Foto: André De Geare



Die 49-Jährige hatte sich in einem aufwendigen Auswahlverfahren gegen 64 Mitbewerber durchgesetzt, darunter auch Ulrike Rödl, die das Kulturamt seit dem Ausscheiden von Oliver Michelsen kommissarisch leitet. Bei der offiziellen Vorstellung der künftigen Amtsleiterin nahm Leicht erfreut die Gratulationen und guten Wünsche des OB und von Kulturreferent Peter Ehrensberger entgegen. "Wir hoffen auf eine lange Zusammenarbeit", sagte Thumann.

"Das kulturelle Angebot in Neumarkt muss sich nicht verstecken", meinte Ehrensberger. Es habe in den letzten Jahren "einen kräftigen Schub" erfahren, bestätigte der Rathauschef. Das Spektrum sei breit, reiche vom Bauerntheater Woffenbach bis zu den Pfleiderer-Konzerten. "Dies wollen wir weiterentwickeln", sind sich Thumann und Ehrensberger einig. Barbara Leicht sie "die ideale Besetzung", bringe sie doch sowohl künstlerisches als auch Verwaltungswissen mit.

Liebe zur klassischen Musik

Leicht ist seit 2001 als Kunst- und Kulturbeauftragte bei der Siemens AG in Erlangen tätig. Ehrenamtlich hat sie als Kuratorin am Erlanger Kunstmuseum gearbeitet. Auch als Laudatorin bei Kulturpreisverleihungen, Autorin von Texten zur zeitgenössischen Kunst und Jurymitglied hat sie sich einen Namen in der Region gemacht. "Ich bin froh, dass ich bald in Neumarkt bündeln kann, was ich bisher in zwei Säulen beruflich und ehrenamtlich gemacht habe", betonte Leicht.

Die gebürtige Nürnbergerin, die christliche Archäologie und Kunstgeschichte studiert hat, wohnt in einem 3000-Seelen-Dorf im Nürnberger Land, dessen Namen sie nicht verraten will. "Sonst stehen die Künstler vor meiner Tür", sagte sie lachend. Sie spielt Querflöte, musiziert mit ihrem Ehemann, liebt die klassische Musik und besucht gerne hochklassiges Musiktheater. "Die Qualität steht für mich im Vordergrund, nicht nur in der Hochkultur." Wer darauf hofft, Leicht als Musikerin auf der Bühne zu erleben, der wird enttäuscht. "Ich werde nicht performen, da lasse ich die Jungen nach vorne."

Auch wenn sie keine Neumarkterin sei, habe sie eine große Affinität zur Region und der Landschaft. "Kultur wächst nicht nur in der Großstadt", betonte Leicht. In einer Stadt wie Neumarkt könne auch einiges entstehen, ist sich die Kunstexpertin sicher und verweist auf das Volksfest, das rege Vereinsleben und die Hochkultur, etwa das Lothar-Fischer-Museum oder die Internationale Meistersingerakademie.

40 Mitarbeiter

Leicht: "Hier werde ich weiterarbeiten, so bürgernah wie möglich." Ein fertiges Konzept hat sie noch nicht. Eine Idee schon: die Kultur an alternativen Lernorten für Kinder und Jugendliche erfahrbar zu machen.

Das Amt für Kultur mit seinen rund 40 Mitarbeitern vereint die verschiedensten kulturellen Einrichtungen der Stadt. Dazu zählen insbesondere das Stadtmuseum, das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek und die Städtische Sing- und Musikschule. Hinzu kommt die Verwaltung der städtischen Veranstaltungsräume Reitstadel, Festsäle der Residenz mit Gewölbekeller sowie die Organisation des Altstadtfestes, der Reihe "Sommer im Park", der Internationalen Meistersingerakademie und der Kulturnacht.

