Vorsicht: Grippe im Anflug auf Neumarkt

Seit einer Woche nehmen die Befunde zu - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die Grippe- und Erkältungswelle rollt auf Neumarkt zu. Dr. Werner Richter vom Gesundheitsamt, gibt Tipps, wie man sich jetzt noch schützen kann und was man am besten tut, wenn es einen erwischt hat.

Dr. Werner Richter vom Gesundheitsamt Neumarkt. © F.: De Geare



Dr. Werner Richter vom Gesundheitsamt Neumarkt. Foto: F.: De Geare



Gibt es schon Grippefälle im Landkreis Neumarkt?

Dr. Werner Richter: Ja, seit einer Woche verzeichnen wir zunehmend Laborbefunde mit der klassischen Influenza. Man kann sich aber jetzt noch impfen lassen, vor allem Personen über 60 Jahren, aber auch Schwangere ab dem vierten Monat, Leute, die viel mit anderen zusammenkommen, medizinisches Personal und Menschen mit chronischen Lungen- und Herzkrankheiten. Die Impfung wird allerdings erst nach circa zwei Wochen wirksam.

Wie kann ich gegen grippale Infekte vorbeugen?

Richter: Mit gesunder Ernährung und viel Vitamin C, vor allem mit Zitrusfrüchten, also Orangen, Zitronen, Kiwi, aber auch roter Paprika, am besten als Rohkost. Wichtig ist auch Bewegung an der frischen Luft. Und man sollte große Menschenansammlungen meiden.

Was tue ich, wenn es mich trotzdem erwischt?

Richter: Dann bleiben Sie im Bett und schonen sich und gehen nicht zur Arbeit. Sonst drohen Komplikationen wie Lungenentzündung oder Herzmuskelentzündung. Bei typischen Grippesymp-tomen — also hohem Fieber, massiven Kopf- und Gliederschmerzen, Husten und starkem Krankheitsgefühl — sollten Sie unbedingt zum Arzt gehen. Der kann dann einen Rachenabstrich machen, um festzustellen, ob es sich um Influenza Typ A oder B handelt. Da es sich um eine Viruserkrankung handelt, machen Antibiotika keinen Sinn, außer bei einer zusätzlichen bakteriellen Infektion.

Int.: ca