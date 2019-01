Vortrag über sterbende Sterne in der Sternwarte

Neumarkt widmet sich am Freitagabend der Entwicklung der Himmelskörper - vor 19 Minuten

NEUMARKT - Am Freitag, 25. Januar, findet um 20 Uhr in der Sternwarte ein Vortrag von Hans-Werner Neumann über "Sterne und Sternentwicklung" statt. Er sei auch ohne Vorkenntnisse gut zu verstehen, heißt es in der Einladung.

Symbolfoto © Nicolas Armer/dpa



Die Sterne, die wir am Himmel sehen, sind nicht unveränderlich, vielmehr werden sie in großen Molekülwolken geboren.

Die dabei im Inneren einsetzende Kernfusion von Wasserstoff zu Helium kann einen Stern wie unsere Sonne über Milliarden von Jahren in einem stabilen Zustand halten.

Danach entscheidet die Masse des Sterns über sein Ende: Massearme Sterne wie unsere Sonne werden zu weißen Zwergen, massereiche können nach einer Supernovaexplosion zu einem Neutronenstern oder einem Schwarzen Loch werden.

Der Vortrag in der Neumarkter Sternwarte, Am Höhenberg 31, ist ohne Vorkenntnisse zu verstehen. Der Eintritt kostet vier Euro.

nn