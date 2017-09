Vortrag zum Thema: Demenz hat viele Gesichter

Prof. Thomas Kraus spricht am 21. September im Landratsamt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der renommierte Arzt Thomas Kraus referiert am Weltalzheimertag über Demenz. Dazu laden die Caritas-Sozialstation Neumarkt und die KEB Neumarkt am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr in den großen Saal des Landratsamtes ein.

Thomas Kraus referiert in Neumarkt über Demenz. © Foto: Caritas



Thomas Kraus referiert in Neumarkt über Demenz. Foto: Foto: Caritas



Eine Aufklärungs- und Schulungsoffensive führte die Caritas-Sozialstation Neumarkt bereits dieses Jahr zum Thema Demenz durch. Dabei konnten Mitarbeiter und in den drei öffentlichen Veranstaltungen vor allem pflegende Angehörige geschult werden.

Höhepunkt dieser Kampagne ist nun der Vortrag von dem renommierten Professor Dr. Thomas Kraus aus Engelthal. Dieser geht in seinem Vortrag auf die vielen Formen und Gesichter des Krankheitsbildes ein.

Sinnstiftender Umgang

Kraus wird über medizinische Hilfen informieren, die entstehendes Leid so gut wie möglich reduzieren. Mit aktuellen wissenschaftlichen Daten und seiner Erfahrung als Chefarzt der Frankenalb-Klinik in Engelthal wird er die Angehörigen auf die besondere Selbstfürsorge und Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen. Auch auf die Frage, welchen sinnstiftenden Umgang man am besten findet, wird eingegangen.

Im Anschluss an den etwa 50 Minuten dauernden Vortrag können Fragen an Kraus gestellt und diskutiert werden.

nn