Voten Sie jetzt für Miss und Mister Jura-Volksfest 2018!

Die Sieger erhalten je 250 Euro - und auch alle anderen können gewinnen - vor 44 Minuten

NEUMARKT - Es ist wieder soweit: In Neumarkt startete am Freitag mit dem Jura-Volksfest die fünfte Jahreszeit, elf Tage lang werden erwartungsgemäß rund 300.000 Gäste zünftig feiern. Die Neumarkter Nachrichten und nordbayern.de suchen auch heuer wieder Miss und Mister Jura-Volksfest. Hier können Sie abstimmen!

Die Gewinner vom letzten Jahr: Maximilian Walter und Marina Mederer sind Mister und Miss Jura-Volksfest 2017. Foto: Fritz Etzold



Direkt zum Volksfest-Beginn (hier geht es zum Live-Ticker) am Freitag und Samstag warteten zwei Mitarbeiterinnen von nordbayern.de auf dem Festgelände auf freiwillige TeilnehmerInnen, die sich dem Wettkampf stellen wollten. Im nächsten Schritt können nun unsere User in einem Voting bis zum 18.08. ihre Stimmen vergeben - ehe am Sonntag, 19.08., in den Neumarkter Jura-Volksfest-Nachrichten und ab 19 Uhr hier auf nordbayern.de die Gewinner bekannt gegeben werden.

Miss und Mister Jura-Volksfest erhalten je 250 Euro. Unter allen Teilnehmern, die ihre Stimmen online abgeben und eine Mail mit ihren Kontaktdaten an gewinnspiel@nordbayern.de schreiben, verlosen wir fünf Mal 50 Euro.

Genug der Vorrede - hier können Sie abstimmen:

Abstimmung Voten Sie jetzt für Mister Jura-Volksfest 2018! Zehn mutige Männer haben sich auf dem Jurafest vor unserer Fotowand ablichten lassen. Alle mit dem gleichen Ziel: "Mister Jura-Volksfest" 2018 zu werden. Voten Sie jetzt für Ihren Favoriten!



