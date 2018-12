VW auf Neumarkter Umgehung mit Taxi frontal kollidiert

NEUMARKT - Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht bis mittelschwer Verletzten ist es am frühen Samstag Morgen gegen 7.10 Uhr auf der Umgehung von Neumarkt gekommen. Beide Pkw schossen nach der Kollision von der Fahrbahn.

Der VW kam nach der Kollision neben der Fahrbahn zu stehen. Foto: Wolfgang Fellner



Eine 57-jährige VW-Fahrerin befuhr den Münchener Ring in südlicher Richtung und wollte an der Ampelanlage auf Höhe des dortigen Autohauses nach links in die Staatsstraße 2240 abbiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Taxi und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Das Taxi kam nach der Kollision ebenfalls von der Fahrbahn ab und landete in der Wiese neben dem Ring. Foto: Wolfgang Fellner



Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 66-jährige Taxifahrer und dessen 30-jähriger Fahrgast wurden leicht verletzt und in ein Klinikum eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der VW stand seitlich im Bankett, das Taxi war komplett von der Fahrbahn abgekommen und stand in der Wiese neben dem Ring.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro. Die Unfallstelle musste zwecks Bergung der beiden Fahrzeuge für kurze Zeit komplett gesperrt werden. Neben den Rettungsfahrzeugen war noch die Feuerwehr Neumarkt mit dem Regeln des Verkehrs sowie dem Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen beschäftigt.

