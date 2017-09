VW flog ins Geländer neben Wolfstein-Schule

NEUMARKT/ WOLFSTEIN - Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer hat eine 35-jährige VW-Fahrerin an der Schafhof-Kreuzung übersehen und gerammt: Deren Golf schleuderte fast auf den Parkplatz der Wolfstein-Schule, wo gerade Eltern und Kinder zugange waren.

Mit den Holzbalken verkeilt, hatte sich der VW, den ein Mercedes zuvor gerammt hatte. © Foto: Wolfgang Fellner



Es müssen dramatische Sekunden gewesen sein: Auf der Kreuzung oben schepperte es und plötzlich drückte der Golf seine Kühlerhaube unter dem massiven Holzzaun durch, der den gut zwei Meter tiefer liegenden Parkplatz zur Straße hin absichert.

"Bloß weg hier", hätten die Eltern gerufen und seien mit ihren Kindern davon gerannt, sagt ein Mann, der zufällig dazu gekommen war. Der Zaun aber hielt stand und den Golf auf; dieser schleuderte nicht auf den Parkplatz hinunter. Der Unfallfahrer war auf der Wolfsteinstraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Pelchenhofener Straße hielt er ordnungsgemäß am Stopp-Schild an, übersah dann aber wohl den von unten kommenden Golf einer 35-Jährigen, fuhr los und kollidierte mit ihm.

Durch den Aufprall drehte sich der Mercedes um 90 Grad, stand also in Fahrtrichtung Fuchsberg. Der Golf schleuderte vor ihm her, nach rechts von der Fahrbahn und unter den Holzbalken-Zaun.

Bei dem Unfall wurde die 38-jährige Beifahrerin der VW-Fahrerin leicht verletzt, ansonsten entstand Sachschaden an beiden Autos in Höhe von je 10.000 Euro.

