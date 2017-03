Wakeboardanlage am Steinberger See öffnet wieder

Am 1. April beginnt die neue Saison - mit einem Highlight - vor 1 Stunde

SCHWANDORF - Eine Wakeboardanlage mitten in der Oberpfalz? Gibt's wirklich - und zwar am Steinberger See. Pünktlich zum Temperaturaufschwung eröffnet die Schanze im April wieder. Für die neue Saison haben sich die Macher etwas ausgedacht.

Höher, schneller, weiter: Die Wakeboardanlage am Steinberger See in der Oberpfalz richtet sich aber auch an Anfänger. © PR



Mit Vollgas auf die Schanze - und ab in die Lüfte: Wakeboarden liegt im Trend, gerade in der heißen Jahreszeit. Kaum bekannt ist, dass Deutschland mit mittlerweile über 70 Wasserskiliften die weltweit höchste Dichte an Wakeboardanlagen hat.

Auch mitten in der Oberpfalz, am beschaulichen Steinberger See bei Schwandorf, steht eine Anlage. Eine, die Strahlkraft auf die gesamte Repbulik ausübt: 17 sogenannte "Features", also Hindernisse, hat WildWakeSki mittlerweile. Profis aus der ganzen Welt schauen in der Oberpfalz vorbei, testen die "Obstacles", die auf so klangvolle Namen wie "Big Slider", "Ellbow-Pipe" oder "S-Box" hören. Im Winter investierte der Park in eine neue Schanze - den "Felix Georgii". Die Box kann von beiden Seiten angefahren werden und "bietet deshalb unendliche Möglichkeiten", heißt es auf der Homepage. Bislang wurde die Schanze weltweit nur zweimal aufgebaut, sie verspricht spektakuläre Sprünge.

Boards können vor Ort geliehen werden

Abgesehen haben es die Macher des WildWakeSki-Parks aber ausdrücklich nicht nur auf erfahrende Wakeboarder. "Anfänger sind jederzeit willkommen", sagen die Verantwortlichen. Zwei Übungslifte, an denen der Start gelernt werden kann, helfen dabei. Ein Board können sich Interessierte vor Ort ausleihen. "So stellen sich Erfolgserlebnisse ganz schnell ein."

Jetzt, am 1. April, beginnt die Saison am Steinberger See. Bis Ende des Monats drehen sich die vier Seilbahnen jeweils an Wochenenden und Feiertagen zwischen 13 und 17 Uhr. Ab Mai hat der WildWakeSki-Park dann durchgehend auch an Wochentagen geöffnet. Neben Testtagen planen die Macher der Wakeboard-Schanze auch Testtage, Kurse für Anfänger und einen Benifizlauf. Mehr Infos dazu gibt's hier.

Und so sieht der Park aus - ein Video gibt's hier:

Servus Felix! from Wedolove on Vimeo.

