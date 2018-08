Waldbrandgefahr: Beobachter kreisen über Landkreis Neumarkt

Zweithöchste Warnstufe: Flugzeuge mit Spezialisten an Bord starten zweimal am Tag

NEUMARKT - Die Waldbrandgefahr im Landkreis Neumarkt steigt. Ehrenamtliche Luftbeobachter starten vermehrt zu Flügen, um Feuer frühzeitig zu erkennen. Sie müssen die Feuerwehr im Notfall aus der Luft lotsen.

Mittags und am frühen Abend starten Flüge vom Flugplatz in Neumarkt oder in Regenstauf-Oberhub. Die Regierung der Oberpfalz ordnet sie auf Grundlage der Waldbrandgefahr und des aktuellen Wetters an. © Foto: Horst Linke



Warnstufe 4: Für den Landkreis Neumarkt besteht aktuell hohe Waldbrandgefahr (wir berichteten) – die zweithöchste Gefahrenstufe im Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes. "Dieses Jahr sind wir jetzt schon häufiger geflogen als im gesamten vergangenen Jahr", sagt Egfried Trautenberg.

Der 74-Jährige ist seit 59 Jahren Pilot, Mitglied der Flugsportvereinigung Neumarkt und fliegt seit zwei Jahren zusammen mit Luftbeobachtern über den Landkreis, um Waldbrände frühzeitig zu erkennen. Eine weggeworfene Zigarette, der heiß gelaufene Motor eines Mähdreschers oder eine Glasscherbe im Wald, die wie ein Brennglas wirkt: "Ein Brand kann total schnell entstehen – bei der derzeitigen Hitze erst recht", sagt Trautenberg.

Eineinhalb Stunden

Zweimal am Tag, gegen 13 und 18 Uhr, starten aktuell ein Pilot und ein Luftbeobachter an den Flugplätzen in Neumarkt oder in Regenstauf-Oberhub in die Lüfte – ehrenamtlich. Rund eineinhalb Stunden dauern ihre Flüge. Die Route ist immer gleich: Über Dietfurt und Kelheim geht es nach Regensburg, über Regenstauf und Lauterhofen wieder zurück nach Neumarkt.

Der Motorsegler ist mit 120 Kilometern pro Stunde in etwa 600 Metern Höhe unterwegs. "Wenn wir etwas entdecken, fliegen wir auch in 150 Metern Höhe oder tiefer. Manchmal sehen wir Rauch, was sich dann aber als Staubfahnen von Landwirtschaftsfahrzeugen herausstellt", so Trautenberg. Die Sicht sei aber meist gut, sodass der Pilot und der Luftbeobachter einen Umkreis von 30 Kilometern im Blick hätten.

Besonders gefährdet sind im Landkreis große Waldflächen und Kiefernwälder. "Trockene Nadelwälder entzünden sich schneller als Laubbaum-Gebiete, aber auch auf trockenen Wiesen kann sich ein Feuer rasend schnell ausbreiten", weiß der 74-Jährige.

Die Waldbrandgefahr im Landkreis Neumarkt steigt. Ehrenamtliche Luftbeobachter starten vermehrt zu Flügen, um Feuer frühzeitig zu erkennen. „Dieses Jahr sind wir jetzt schon häufiger geflogen als im gesamten vergangenen Jahr“, sagt Pilot Egfried Trautenberg (rechts), der mit Flugbeobachter Werner Schmidt unterwegs war. Zweimal am Tag starten die Flüge aktuell an den Flugplätzen in Neumarkt oder in Regenstauf-Oberhub in die Lüfte – ehrenamtlich. Sie müssen die Feuerwehr im Notfall aus der Luft lotsen. LOKALTEIL © lvm/Foto: Horst Linke



Die Regierung der Oberfalz entscheidet aufgrund der Waldbrandgefahr und aktuellen Wetterlage, wann und wo geflogen wird. Das Landrats-amt koordiniert, wer fliegt. Drei Luftbeobachter vom Katastrophenschutz des Landratsamts stehen in Neumarkt zur Verfügung. Thomas Seger ist einer davon. "Alleine vergangenes Wochenende bin ich dreimal geflogen", erzählt er. Wenn er ein Feuer entdeckt, meldet er es über die Integrierte Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr. Doch damit ist seine Arbeit noch nicht getan.

Bis die Feuerwehr eintrifft

"Der Pilot und ich kreisen mit der Maschine über dem Brand, bis die Feuerwehr eintrifft und lotsen die Einsatzkräfte zum Einsatzort", erklärt Seger. Denn von oben könnten er und der Pilot am besten sehen, wie sich das Feuer ausbreitet und welche Wege noch nutzbar seien.

Um Luftbeobachter zu werden, hat er einen einwöchigen Grundlehrgang an der staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg absolviert.

Dabei werden die Teilnehmer in Theorie und Praxis in Wetter- und Kartenkunde geschult und erlangen Kenntnisse über Waldbrände, Flugzeuge und die Luftfahrt. "Im Anschluss haben wir Übungsflüge durchgeführt und gelernt, die Feuerwehr richtig zu lotsen", sagt Seger.

Der fehlende Regen ist in diesem Jahr das Problem. "Ende April sind wir schon geflogen, denn auch im Frühjahr ist die Brandgefahr durch trockenes Gras hoch", sagt Trautenberg. Doch Regen ist auch für die nächsten Tage nicht vorhergesagt.