Waldbrandgefahr: Viele Sonnwendfeuer fallen heuer aus

NEUMARKT - Am Wochenende wird im Landkreis Neumarkt wieder wie jedes Jahr mit zahlreichen Sonnwendfeiern der längste Tag des Jahres gefeiert. Gleichzeitig herrscht im Landkreis Waldbrandstufe 5. Wie gefährlich sind die Feiern also und finden sie überhaupt statt?

Der Alpenverein hat sich in Absprache mit der Feuerwehr dafür entschieden, in diesem Jahr bei seiner Sonnwendfeier am Graßahof auf jegliches Feuer zu verzichten. Zu hoch ist derzeit die Waldbrandgefahr. © Foto: Hubert Bösl



Szenarien wie in Portugal zeigen: Mit akuter Waldbrandgefahr ist nicht zu spaßen. Bereits kleinste Feuer, wie etwa weggeworfene Zigaretten, können unkontrollierbare Waldbrände auslösen.

Ungünstig kommt dafür der Brauch der Sonnwendfeiern für das Wochenende. Dabei werden mehrere Meter hohe Feuer entfacht, und diese besitzen ein großes Gefahrenpotenzial nach der langen Trockenzeit. "In den letzten Jahren hat diese Gigantomanie zugenommen. Jeder will das größte Feuer haben, teilweise werden sie bis zu acht Meter hoch", meint Stefan Berner, Sachgebietsleiter für Sicherheitsangelegenheiten beim Landratsamt. "Solche Feuer sind einfach nicht mehr kontrollierbar."

Schon einzelne Windstöße können bei solchen Ausmaßen gefährlich werden. Doch was kann man tun, wenn man sicher, aber trotzdem mit Feuer feiern will? Stefan Berner rät: "Auf befestigten Untergründen ohne Wald und Wiesen in der Nähe sind kleine Feuer in Feuerschalen machbar." Allerdings sei es selten der Fall, dass Sonnwendfeuer an solchen Stellen stattfinden.

Eines der größten und bekanntesten Sonnwendfeuer im Landkreis veranstaltet normalerweise der Alpenverein Neumarkt in Graßahof. Doch auch dort gibt es dieses Jahr aufgrund der langen vorangegangenen Trockenzeit Änderungen.

Alpenverein ohne Feuer

"In Absprache mit der Feuerwehr haben wir uns dagegen entschieden, jegliche Feuer zu entzünden. Gegrillt wird auch am Gasgrill", verkündet Karl Gottschalk, erster Vorsitzender des Alpenvereins. Das Fest an sich finde aber statt.

Dabei sei das Löschfahrzeug, das zur Sicherheit jedes Jahr dabei ist, auch heuer wieder am Start. Es könne immer wieder passieren, dass jemand nicht aufpasst und zum Beispiel brennende Zigaretten wegwirft. "Wir wollen einfach auf Nummer sicher gehen", betont Gottschalk. Sollte es nochmal einen Wetterumschwung geben, dann werde über das Feuer noch einmal mit der Feuerwehr und dem Forstamt geredet.

Die Feuerwehr in Neumarkt sei nicht in erhöhter Alarmbereitschaft, denn für sie gilt eine klare Prämisse: "Im Landkreis Neumarkt herrscht bei Waldbrandstufe 5 ein Verbot jeglicher Feuer in oder in der Nähe eines Waldes", erklärt Stadtbrandinspektor Manfred Meier. Näheres müsse mit dem Forstamt abgeklärt werden.

Sollten dennoch irgendwo Feuer entzündet werden, müsse der Veranstalter mit Strafen rechnen.

