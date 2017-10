Wann platzt bei ASV-Keglern der Knoten?

NEUMARKT - Die Kegler des ASV Neumarkt bekommen keine Verschnaufpause. Bereits am Samstag geht es um 15 Uhr beim schwäbischen SSV Bobingen zum 4. Spieltag in der 2. Bundesliga Süd/West weiter. Dies ist zudem der Beginn einer richtungsweisenden Woche für die Jurastädter.

Stephan Drexler konnte im Vorjahr mit 613 Holz in Bobingen überzeugen. Foto: Dominik Danzl



Zuerst eben in Bobingen und eine Woche später erneut in der Fremde beim letztjährigen Vizemeister SKG Singen. Will man nochmal Anschluss an vorne finden, müssen diese beiden Partien gewonnen werden. Im Falle einer Niederlagen könnte man das Saisonziel wohl bereits sehr früh abhaken.

Gastgeber Bobingen, das sich im vergangenen Jahr am allerletzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte, tritt in der neuen Runde bisher sehr gut und konstant auf.

Die Akteure um Nationalspieler Marius Bäuerle zeigen ansprechende Zahlen trotz eines verletzten Tobias Stephan und stehen aktuell mit 4:2 Punkten auf Rang drei der Tabelle.

Der Wurm ist drin

Die Schwaben werden gegen den ASV Neumarkt daher ganz locker auflaufen können und den Oberpfälzern alles abverlangen. Bei den Rot-Schwarzen dagegen ist seit Wochen der Wurm drin.

Die Ergebnisse sind weit nicht so, wie sie sein sollten und im Pokal vergangene Woche verlor das Team dazu sehr unglücklich um ganze drei Kegel in Hirschau.

Kapitän Dominik Danzl fordert: "Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft ist intakt und hat auch das Kegeln nicht verlernt. Wir schaffen es aktuell einfach nicht, auf den Punkt unser Bestes abrufen zu können."

Das Ziel der 2. Bundesliga-Mannschaft ist es daher, auf jeden Fall den Vorjahressieg in Bobingen zu wiederholen, um endlich auch wieder Selbstvertrauen für kommende Aufgaben tanken zu können.

Alle an Bord

Ein Fragezeichen steht aktuell nur hinter dem kranken Johannes Arnold, ansonsten steht der gesamte Kader in der Augsburger Nachbarstadt zur Verfügung: Jens Weinmann, Manuel Bachmaier, Stephan Drexler, Daniel Süss, Sven Neuner und Dominik Danzl und hoffentlich Johannes Arnold.

Die aktuelle Tabelle vor dem 4. Spieltag: 1. KC Schrezheim, 2. Sportclub Regensburg, 3. SSV Bobingen, 4. SG Wolfach-Oberwolfach, 5. SKG Singen, 6. ASV Neumarkt, 7. SVH Königsbronn, 8. KSV Hölzlebruck, 9. SKC Blau-Weiss Peiting, 10. TSV Niederstozingen.

