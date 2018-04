Wappersdorfer Bayern Fanatics sind immer am Ball

MÜHLHAUSEN/WAPPERSDORF - Der FC Bayern München Fanclub "Bayern Fanatics Wappersdorf" hat seine Gründungung vor 20 Jahren gefeiert. Wie der Vorsitzende Christian Eichinger in seiner Festrede sagte, war der Fanclub am 10. August 1998 von acht Bayernfans aus Wappersdorf und Umgebung gegründet worden.

Die Erstplatzierten mit Bürgermeister Ludwig Schuderer (rrechts) und dem Vorsitzenden Christian Eichinger (links). © Foto: Anton Karg



Eichinger weiter: "Der Fanclub hat aktuell 152 Mitglieder und ist stetig am Wachsen." Das Ziel: Den FC Bayern bestmöglich unterstützen, gemeinsam die Spiele verfolgen und gemeinsame Freizeitaktivitäten unternehmen.

Die Vorstandschaft sei ständig "am Ball" und organisiert Fahrten in die Allianzarena, durch ganz Deutschland und auch in Istanbul, Paris oder Glasgow waren schon Fangruppen der Wappersdorfer Bayern-Fangemeinde vor Ort, um ihren Verein anzufeuern.

Zum Vereinsjubiläum hatte der Vorstand heuer ein Dart-Turnier im Schützenhaus Wappersdorf organisiert. 51 Vereine hatten sich angemeldet und es wurde ein Riesenspektakel, bei dem auch die Zuschauer mit Applaus und Anfeuerungsrufen für Action sorgten.

Bürgermeister Ludwig Schuderer nahm dabei die Siegerehrung vor. Er lobte die Bayern Fanatics unter anderem für ihren Zusammenhalt, der über den Fußball hinausgehe. Den ersten Platz beim Turnier hatten sich die Bayern Batzis aus Pilsach gesichert, gefolgt von den Gastgebern, die Platz drei punktgleich mit dem Bayernfanclub Batzhausen belegten. Anschließend heizte die Band Moßbüffel mit fetziger Musik ein.

