Warnung vor illegalen Schrottsammlern im Landkreis

NEUMARKT - Die Abteilung "Abfallwirtschaft" im Neumarkter Landratsamt warnt vor illegalen Sammlern von Elektroschrott im Landkreis. Wer die Geräte diesen Leuten vermacht, belastet vermutlich die Umwelt und gegebenenfalls auch die Gesundheit von anderen Menschen, lautet der Tenor einer Pressemitteilung.

Im Haushalt ausgedient: Wegen Kupfer und anderen verbauten Metallteilen sind alte Elektrogeräte dennoch begehrt. © Bernd Thissen/dpa



Alte Elektrogeräte, die per Stromkabel oder Batterie/ Akku betrieben werden, können eine ganze Reihe unbekannter und auch giftiger Inhaltsstoffe enthalten. "Die falsche Behandlung des gefährlichen Abfalls belastet die Umwelt und vor allem die Gesundheit der Menschen ganz enorm", teilte das Amt mit.

Waschmaschinen, Elektroherde, Kühlschränke, Fernseher, Computer, Drucker, Wasserkocher, Handys, Bohrmaschinen und andere Werkzeuge sowie auch Taschenlampen sollten deshalb auf legale und damit umweltfreundliche Weise entsorgt werden: Nur der Landkreis darf als öffentlich-rechtlicher Entsorger Elektroaltgeräte sammeln. Dies regelt das Elektro- und Elektronikgerätegesetz.

Im Auftrag des Landkreises sammelt die Christliche Arbeiter Hilfe (CAH) – und nur diese. Derzeit machen wieder verstärkt illegale Sammler per Wurfzettel auf sich aufmerksam: "Sie geben sich einen gemeinnützigen Anstrich. Die Geräte würden überprüft und an arme Familien weitergegeben werden", berichtet das Landratsamt vom Inhalt der besagten Wurfzettel.

Doch arme Familien hätten oft nichts von den Sammlungen, so das Amt weiter: "Manchmal zerlegen die Sammler das Material schon vor Ort, um wertvolle Stoffe wie Kupfer oder Buntmetalle zu entnehmen." Die übrigen minderwertigen oder schadstoffhaltigen Bestandteile würden hingegen immer öfter im Straßengraben gefunden, so die Abfallwirtschaft weiter.

Eine andere Option: Immer wieder gelangen Elektroaltgeräte über illegale Wege in die Dritte Welt. Dort werden die Geräte unter schlimmsten Umwelt- und Arbeitsbedingungen zerlegt und "recycelt", wie das Amt berichtet: "Häufig werden die Geräte einfach angezündet, um schnell an die Kupferteile und andere Metalle zu gelangen. Und meist sind es Kinder, die unter menschenunwürdigen Bedingungen auf riesigen Müllkippen in Afrika dieser gesundheitsgefährdenden Arbeit nachgehen."

Das Team der Abfallwirtschaft weist deshalb noch einmal darauf hin, Elektroaltgeräte auf gar keinen Fall an illegale Sammler abzugeben. Stattdessen solle man sie der CAH übergeben oder auf den Wertstoffhof waren. So kann man sicher sein, dass die Altgeräte in eine zugelassene Behandlungsanlage für Elektroaltgeräte transportiert werden und nicht in dunklen Kanälen verschwinden.

Übrigens machen sich auch die illegalen Sammler strafbar: Sie müssen mit hohen Bußgeldern rechnen. Wer noch Fragen hat, kann sich an die Abfallberatung wenden: (0 91 81) 4 70-2 09, E-Mail: abfallwirtschaft@ landkreis-neumarkt.de.

