Was bedeutet bloß die rote Warze an der neuen Kreuzung?

Haltebucht für abbiegende Radfahrer verwirrt manche Neumarkter Autofahrer - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Viele Autofahrer wundern sich, manche Fußgänger staunen und sogar einige Radler schütteln den Kopf an der neu gestalteten Kreuzung Regensburger Straße / Flutgrabenweg.

Damit sich die Radler beim Linksabbiegen nicht in den Autoverkehr einfädeln müssen, sind in der Regensburger Straße rote Haltebuchten auf die Fahrbahn gemalt worden. © hoe/F.: Distler



Damit sich die Radler beim Linksabbiegen nicht in den Autoverkehr einfädeln müssen, sind in der Regensburger Straße rote Haltebuchten auf die Fahrbahn gemalt worden. Foto: hoe/F.: Distler



Ist dem Straßenmaler der Pinsel ausgerutscht? Und weshalb zeigt der Richtungspfeil quer über den Radstreifen? Die erste Antwort lautet „selbstverständlich nicht!“. Auch mit dem Pfeil hat alles seine Richtigkeit.

Bei dem roten Gebilde handelt es sich um eine Wartebucht für Radler, die nach links abbiegen wollen. Damit sie sich nicht in den laufenden Verkehr auf der Regensburger Straße einfädeln müssen, warten sie kurze Zeit bis ihnen eine kleine Ampel auf Augenhöhe freie Fahrt signalisiert.

An der Lammsbräukreuzung ist dieses System zuerst eingeführt worden. Nachdem es sich dort bewährt hat, verbreitet es sich nach und nach in der Stadt. Auch in der neu gestalteten Altdorfer Straße findet man die Haltebucht.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail