Was Sammlern den Schlaf raubt

Kunstmatinee im Museum Lothar Fischer — Ausstellung endet am 19. Februar - vor 0 Minuten

NEUMARKT - Bei der Kunstmatinee am Donnerstag, 16. Februar, um 10.30 Uhr im Museum Lothar Fischer wird der Film „Die Sammler und ihre Passion — Herzog Franz von Bayern, Ingvild Goetz, Heinz Berggruen“ von Jacqueline Kaess-Farquet gezeigt.

Die Ausstellung „Wir sind, was wir sammeln“ im Museum Lothar Fischer kann nur noch wenige Tage besichtigt werden. © Foto: privat



Die Ausstellung „Wir sind, was wir sammeln“ im Museum Lothar Fischer kann nur noch wenige Tage besichtigt werden. Foto: Foto: privat



Goethe schrieb vor 200 Jahren: „Die Sammler sind doch glückliche Menschen.“ Der Kölner Sammler Rainer Speck ist da anderer Meinung und behauptet: „Sammeln macht krank, bereitet schlaflose Nächte, frisst den Familienetat auf und verschuldet.“ Zwischen diesen beiden Polen liegt oft die Wirklichkeit, die jeder Sammler erlebt.

Der Film versucht, Einblick zu bekommen in die private Welt der Sammler und dabei die tieferen Gründe für ihre Passion zu entdecken. Herzog Franz von Bayern lässt seine Sammlung moderner Kunst in seiner Privatwohnung im Schloss Nymphenburg aufnehmen. Die Schenkung seiner umfassenden Sammlung von Gegenwartskunst bildete den Grundstock für die Pinakothek der Moderne in München.

Klassische Moderne

Die Sammlerin Ingvild Goetz hat sich 1993 in München ein Privatmuseum von den Architekten Herzog & De Meuron bauen lassen. Ihre Sammeltätigkeit begann in den 1960er Jahren mit der Arte Povera. Für ihr Engagement im Bereich Kunst und Kultur wird ihr die Medaille „München leuchtet“ verliehen. Teile ihrer Sammlung werden regelmäßig in den größten Museen gezeigt.

Heinz Berggruen ist einer der bedeutendsten Kunstsammler. In 40 Jahren entstand seine Sammlung mit 170 Werken der klassischen Moderne, unter anderem Picasso, Klee, Matisse.

Von seiner Freundschaft mit Picasso weiß er viele Geschichten zu erzählen. Obwohl Heinz Berggruen während des Nationalsozialismus emigrieren musste, wählte er unter 100 Städten Berlin als Ort, um seine Sammlung zu präsentieren.

Wegen des Interesses wurde die Ausstellung „Wir sind, was wir sammeln — Von Willi Baumeister bis Andy Warhol“ bis Sonntag, 19. Februar, verlängert. An dem Tag wird es um 15 Uhr noch eine letzte Führung geben.

nn