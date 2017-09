Was tun mit der alten D-Mark?

Über 12 Milliarden sind noch als Bargeld im Umlauf - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Die Zahl klingt unglaublich: 15 Jahre nach Einführung des Euros sind von der "guten alten D- Mark" immer noch rund 12,67 Milliarden in Bargeld unterwegs. Was tun, wenn man altes Bargeld findet? Matthias Wittmann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neumarkt-Parsberg, weiß es.

Herr Wittmann, kann ich meine D-Mark-Bestände einfach bei Ihnen in der Bank umtauschen?

Matthias Wittmann: Nein, dafür sind die Filialen der Deutschen Bundesbank zuständig. Wir schicken unsere Kunden in der Regel in die nächstgelegene Filiale nach Nürnberg. Es kommt mittlerweile auch nur noch ein- oder zweimal im Halbjahr vor, dass überhaupt jemand D-Mark umtauschen will. Das sind dann überwiegend geringe Beträge zwischen zehn und 50 DM. Denn man erkundigt sich über das Internet, erfährt dort, dass die Bundesbank für den Umtausch zuständig ist, und erledigt das gleich dort.

Und wenn ich nicht persönlich kommen kann?

Wittmann: Man kann das alte Bargeld auch per Post in die Bundesbank-Filiale nach Mainz schicken (Hegelstraße 65, 55122 Mainz), da kommen Portokosten hinzu und gegebenenfalls auch die Versicherung des Pakets. Der Tauschbetrag wird dem Kunden auf das Konto überwiesen. Bei dieser Art des Umtausches liegt das Risiko bei Verlust oder Diebstahl jedoch beim Absender.

Muss man mit sonstigen Gebühren rechnen und gibt es Fristen?

Wittmann: Der Umtausch von DM-Banknoten und -Münzen ist bei allen Filialen der Deutschen Bundesbank gebührenfrei und ohne zeitliche Begrenzung möglich, Hinweise zu Einschränkungen bei besonders altem Bargeld findet man auf www.bundesbank. de. Die Bundesbank-Filialen zahlen die meisten Beträge in bar aus. Wer mehr als 2000 Mark umtauschen will, sollte zuvor per E-Mail oder Telefon Kontakt zu seiner Filiale aufnehmen.

