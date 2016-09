Wassergebühren steigen stark in Seubersdorf

Statt 60 Cent künftig 1,52 Euro pro Kubikmeter — Hohes Defizit bei Betrieb — Zwei neue Mitarbeiter eingestellt - vor 34 Minuten

SEUBERSDORF - Die Anschlussnehmer an der Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Seubersdorf müssen ab 1. Januar 2017 deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Gebühren für einen Kubikmeter Trinkwasser steigen von 60 Cent auf 1,52 Euro. Die Grundgebühr wird von bisher 18,40 Euro auf 36 Euro pro Jahr erhöht.

Symbolbild © Pixabay



Symbolbild Foto: Pixabay



Bauherren die ein Grundstück neu anschließen werden mit 4,51 Euro pro Quadratmeter Geschossfläche veranlagt. Bisher waren das 1,33 Euro beziehungsweise 6,64 Euro inklusive eines Verbesserungsbeitrags. Für den Quadratmeter Grundstücksfläche werden ab dem kommenden Jahr 69 Cent fällig. Bisher waren das 36 Cent oder 1,07 Euro inklusive des Verbesserungsbeitrags.

Im Bereich der Gemeinde Seubersdorf sorgen der Zweckverband Laber-Naab, der Zweckverband der Berching-Ittelhofener Gruppe, der Zweckverband der Eichelberger Gruppe und die Gemeinde Seubersdorf für die Wasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger. Die Gemeinde betreibt die Wasserversorgung für die Gemeindeteile Batzhausen, Seubersdorf, Schnufenhofen und Wissing.

Vor der Entscheidung hatte Geschäftsleiter Dieter Ries eine ausführliche Globalberechnung vorgelegt. Dabei legte er den künftigen Gebühren jährlich zu deckende Betriebskosten von 322 280 Euro zu Grunde. Laut Ries betrug der Verlust der letzten vier Jahre beim Wasserpreis von 60 Cent rund 212 817 Euro jährlich.

Er schlug vor, den Wasserpreis auf 1,64 Euro bei gleichbleibender Grundgebühr anzupassen. Eigentlich wären laut Ries sogar 2,80 Euro pro Kubikmeter notwendig gewesen für die kommenden vier Jahre, was aber nicht mehr als sozialverträglich anzusehen wäre.

Es entspann sich eine sehr ausführliche und vor allem sehr sachliche Diskussion quer durch alle Fraktionen. Dabei wurden drei Alternativen diskutiert: Der Vorschlag von Ries, eine Gebührenanpassung in mehreren Stufen sowie eine Erhöhung der Grundgebühr, in deren Folge der Bezugspreis nicht ganz so stark ansteigt.

Letztendlich fand man den Kompromiss, die Grundgebühr auf 36 Euro und den Wasserpreis auf 1,52 Euro zu erhöhen.

13 Gremiumsmitglieder stimmten dem zu, vier waren dagegen. Zuvor war ein Antrag von Peter Betz mit sechs gegen elf Stimmen gescheitert, die Angelegenheit in die Novembersitzung zu vertagen. Betz wollte, dass sich zunächst der Rechnungsprüfungsausschuss der Sache annimmt.

Bürgermeister Eduard Meier gab die Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung bekannt. Demnach wurden die Erschließungsarbeiten für die Baugebiete „Seubersdorf Süd 3. und 4. Erweiterung“ für rund 980 000 Euro an die Firma Markgraf aus Weiden vergeben. Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehren im Wert von 6908 Euro liefert die Firma Kilian Fire & Savety, Feuerwehrbekleidung im Wert von 7635 Euro die Firma Krümpelmann.

Schule erhält Rollstuhlrampen

Mit Wolfgang Schierl aus Seubersdorf zum 1. September dieses Jahres und Klaus Meier aus Batzhausen zum 1. Oktober hat die Gemeinde zwei neue Mitarbeiter eingestellt.

Zügig voran gehen die Umbau- und Sanierungsarbeiten am Bahnhofsgebäude. Hier segnete das Gremium zwei Eilentscheidungen des Bürgermeisters ab. Erforderliche Schlosserarbeiten, zum Beispiel an dem denkmalgeschützten Vordach, gehen für 14 102 Euro an die Firma Geppert aus Seubersdorf. Korrosionsschutzarbeiten übernimmt die Firma Buch aus Neustadt an der Donau zum Preis von 5890 Euro.

Eine weitere Eilentscheidung betraf die Grund- und Mittelschule. Dort wird seit heuer eine Schülerin mit Handicap unterrichtet, die auf einen selbstfahrenden Rollstuhl angewiesen ist. Die Firma Kurzendorfer wurde beauftragt, für 5973 Euro Treppenfahrrampen zur Barrierefreiheit an dem Schulgebäude anzubringen.

Bei der Außeninstandsetzung der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Batzhausen erhöhen sich die Baukosten um 70 000 Euro auf 264 500 Euro. Das Gremium bewilligte einen Zuschuss von insgesamt 13 222 Euro für die Maßnahme.

WERNER STURM