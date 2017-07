Wasserhärte: Höchster Wert im Kloster Plankstetten

NEUMARKT - Die Wasserversorger im Landkreis Neumarkt haben für das Gesundheitsamt ihr Trinkwasser untersucht. Das Ergebnis: Alle entsprechen den Vorgaben der Trinkwasserverordnung. Und: Aus den Neumarkter Wasserhähnen fließt längst nicht das härteste Trinkwasser im Landkreis Neumarkt.

Unser Trinkwasser wird gründlich untersucht. © Christoph Schmidt/Illustration (dpa)



Insgesamt gibt es 33 öffentliche Wasserversorgungsanlagen im Landkreis Neumarkt. Von den Betreibern hat das Gesundheitsamt zum Ende des zweiten Quartals 2017 umfassende Trinkwasseruntersuchungen eingefordert, die durch amtlich zugelassene Stellen durchgeführt wurden.

Die Härte des Trinkwassers ist nach der Trinkwasserordnung ohne Belang, weil der Kalkgehalt die Gesundheit nicht beeinflusst. Allerdings gibt es noch das "Waschmittel- und Reinigungsgesetz", wonach die Wasserversorger mindestens einmal im Jahr über den Härtebereich informieren müssen. Schließlich brauchen Waschmaschinen um so mehr Waschmittel für die gleiche Reinigungsleistung je härter das Wasser ist.

Deutsche Härte im Kloster

Danach fließt das härteste Wasser aus den Brunnen in Plankstetten mit 20,3 Grad deutscher Härte (dH) sowie Velburg und Kloster St. Josef mit jeweils 20,1 Grad dH. Es folgen Brunnen in Albertshofen (19,77), in Seubersdorf (19,7), Burggriesbach (19,44) und Thann (19,2).

Die Quellen am Fuchsberg haben eine Wasserhärte von 18,39 Grad. Sie versorgen Neumarkt oberhalb des Föhrenwegs in einem eigenen Leitungsnetz. Das restliche Stadtgebiet wird mit Wasser aus der Miss versorgt, dem Wasser der Laber-Naab-Gruppe zugeführt wird. Dieses Mischwasser weist eine Härte von 15,5 Grad dH auf.

Weiches Wasser in Pyrbaum

Es gibt auch weiches Wasser im Landkreis und zwar in Pyrbaum (7,2) im Zweckverband Sengenthal-Deining (9,4), in Wappersdorf (11,8), von der Jachenhausener Gruppe (12,7) und von der Freystadt-Forchheimer Gruppe (14).

Für die Belastung mit Nitrat gilt ein Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter, der von allen 33 Wasserversorgern unterschritten wird. Allerdings ist die Belastung sehr unterschiedlich. Während sich in Mühlhausen gar kein Nitrat nachweisen lässt und auch bei den Brunnen der Prönsdorfer Grupppe (0,16 /0, 2), der Berching-Ittelhofener Gruppe (0,4), der Freystadt-Forchheimer Gruppe (0,32) oder in Pyrbaum (1,1), Postbauer-Heng (4), Zweckverband Sengenthal-Deining (5) sehr niedrig ist, sieht dies im Karst anders aus.

Nitrat: Höchstwert in Seubersdorf

Die höchste Nitrat-Belastung findet sich mit 29,9 mg pro Liter in Seubersdorf. Fast genauso hoch ist sie in Niederhofen (29,34), Oberbuchfeld (25,7), Berg "Brunnen II und IV" (25,5) und am Kloster St. Josef (24,7).

In Neumarkt hat das Wasser vom Fuchsberg eine Belastung von 23 mg pro Liter. Das Mischwasser von Miss und Laber-Naab-Gruppe weist eine Nitrat-Konzentration von 14 mg pro Liter auf.

