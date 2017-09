Wasserretter üben in der Donau

Neun Einsatzkräfte aus dem Landkreis Neumarkt nach fünf Tagen bei Prüfung erfolgreich - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Erstmalig wurde bei der Kreiswasserwacht Neumarkt die Ausbildung zum Wasserretter in einem Lehrgang von fünf aufeinanderfolgenden Tagen angeboten. Neun Wasserwachtler aus Berg, Berching, Mörsdorf und Parsberg haben erfolgreich die Prüfung abgelegt.

Mit allen Wassern gewaschen: die geprüften Wasserretter der Wasserwacht. © Christoph Herbaty



Mit allen Wassern gewaschen: die geprüften Wasserretter der Wasserwacht. Foto: Christoph Herbaty



Die Rettung von Personen aus dem Wasser, die Versorgung der Patienten, der Transport von Verunglückten mit dem Motorrettungsboot, Fließwasserrettung und die Versorgung von medizinischen Notfällen waren die Hauptinhalte der fünftägigen Veranstaltung. Aufgeteilt in drei Module haben die Ausbilder Thomas Meier, Christian Käufl und Roland Kuß den Teilnehmern die theoretischen, aber vor allem die praktischen Inhalte vermittelt. Geübt wurde dabei in verschiedenen Gewässern: im Bögl-Weiher in Sengenthal, in der Donau in Kelheim sowie im Rhein-Main-Donau-Kanal in Berching und Dietfurt.

Jetzt haben Roland Braun und Verena Burnickl aus der Ortsgruppe Berg, Leo Beringer aus Berching, die Mörsdorfer Wasserwachtler Andrea Großbeck, Roland Hofbeck, Anika Scharpf, Johannes Grad und Michael Gerner zusammen mit Franziska Schardt aus Parsberg die Prüfung abgelegt.

Zusätzlich zur praktischen Prüfung mussten die Teilnehmer nach den einzelnen Modulen "Einsatztraining Wasserwacht", "Basisausbildung Fließwasserrettung" und dem "regionalen Einsatztraining Wasserwacht" ihr theoretisches Wissen unter Beweis stellen. Der stellvertretende Vorsitzende der Kreiswasserwacht, Winfried Fügl, bedankte sich bei allen Teilnehmern und Ausbildern für den reibungslosen Ablauf des Lehrgangs und deren Einsatz.

Mit der Ausbildung zum Wasserretter haben die Teilnehmer die Basis für weitere Ausbildungen in der Wasserwacht und die Unterstützung der Schnell-Einsatz-Gruppen gebildet.

chh