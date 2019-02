Wasserwacht Berg tauchte in eisige Donau ab

BERG - Die Wasserwacht Berg demonstriert Einsatzbereitschaft auch im Winter. Auch in diesem Jahr war sie wieder beim größten Winterschwimmen Europas, dem Neuburger Donauschwimmen, am Start.

Die Berger Wasserwacht nahm wieder beim Neuburger Donauschwimmen teil. © Norbert Nießlbeck



24 Teilnehmer der Schnelleinsatzgruppe der Wasserwacht Berg, davon neun Frauen und 15 Männer, machten sich am Samstagmorgen des 26. Januar auf den Weg. Um 13 Uhr stiegen die Rettungsschwimmer, Wasserretter, Rettungstaucher und Bootsführer in Neoprenanzügen in die nur zwei Grad kalte Donau an der Schleuse Bittenbrunn.

Die circa vier Kilometer lange Schwimmstrecke wurde von den Donauschwimmern in 45 Minuten bewältigt. Etwas klamm, jedoch frohen Mutes haben alle Teilnehmer die Strecke gut gemeistert. Im nahen Parkbad konnte man sich aufwärmen und duschen.