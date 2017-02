Watschenbaum zielsicher gefällt

Wolfgang Krebs war als Stoiber, Söder und Merkel brillant - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Er brauchte keine Aufwärmphase, keinen noch so kurzen Anlauf – vom ersten Augenblick an hing das Publikum an seinen Lippen, lechzte nach dem nächsten wirren Satzkonstrukt à la Stoiber, um wieder in Jubel auszubrechen. Mit Worten ist es schwer wiederzugeben, wie Wolfgang Krebs mit seinem Soloprogramm „Die Watschenbaum-Gala“ sein Publikum ohne ein Gramm Alkohol trunken machte.

Wolfgang Krebs in seiner Paraderolle als Edmund Stoiber. © Fotos: H. Sturm



Auch Angela Merkel hat er drauf, das Publikum war begeistert.



Seine Paraderolle ist und bleibt „der Stoiber“. So begrüßt er auch sein Publikum im ausverkauften Reitstadel. „Gebt‘s zu, eure Eintrittskarten waren Weihnachtsgeschenke – Grüß Gott Herr Altbürgermeister Alois und auch der Karl“. Dazu die Stoiberschen Verrenkungen und Körperschwankungen.

Der goldene Watschenbaum ist eine Art Nobelpreis, den keiner haben will. Verliehen wird er an den, der den „größten Bock geschossen“ hat, den aberwitzigsten Unsinn verzapft hat, oder am dümmsten daher geredet hat. Vorschlagsberechtigt: Stoiber, Seehofer, Söder, Beckstein, Hermann, Merkel, ein Schlagersänger und ein Ur-Bayer aus der hintersten Oberpfalz, dem wichtigsten Teil Bayerns.

Blitzschnell verwandelte sich der Kabarettist. Perücke, Anzug oder Strickweste – und schon stand der endlos labernde Söder auf der Bühne, oder der „Seevogel“, oder die „Fünf-Minuten-Terrine der bayerischen Ministerpräsidenten“, der Beckstein.

Schaut man nicht genau hin, war man überzeugt, der echte Stoiber agiere auf der Bühne. Dass er die bayerischen Politiker von Seehofer bis Aiwanger drauf hat, war keine große Überraschung. Seine Verkörperung der Kanzlerin aber brachte das Publikum zum Toben. Wie ihr trockener uckermärkischer Humor im Bayernurlaub die sprachlichen Unverständlichkeiten zu überwinden glaubt, wie sie meint, die Ureinwohner zu verstehen, war Kabarett vom Feinsten.

Das Publikum stimmte ab: Der Goldene Watschenbaum ging an Donald Trump, Silber an „Frau von Storch und ihre Gesinnungsfreunde“. Wer glaubte, der Abend sei zu Ende, hatte nicht mit dem Krebs‘schen Schlussauftritt gerechnet. Wie entfesselt rechnete er mit den Grünen und ihrem „Veggie-Day“ ab. „Den haben wir von der CSU schon seit mehr als 2000 Jahren, den Gründonnerstag“. Gnadenlos wetterte er gegen den Smartphone-Wahn und an Alois Karl wandte er sich nochmals mit dem Hinweis, dass man die Gestaltung Bayerns nicht der Gegenwart überlassen dürfe, schließlich gebe es generell drei Varianten der Vergangenheit und in der Oberpfalz mindestens gefühlte 20.

„Sag einmal, Edmund, wie schaffst Du das alles“, höre er oft. „Habe ich mich selbst auch schon gefragt“, seine Antwort. „Ich sage einfach alles, was wichtig ist und treffe alle Entscheidungen am frühen Morgen.“ So auch sein Lebensmotto: „Das frühe Vögeln entspannt den Wurm“, in Abwandlung eines berühmten Sprichwortes.

HELMUT STURM