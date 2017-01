Weg frei für Parkhaus am Gesundheitsamt

NEUMARKT - Die Baufirma Max Bögl kann auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbauhofes ein Parkhaus sowie ein Wohn- und Geschäftshaus errichten.

Auf dem Areal des ehemaligen Kreisbauhofes, gegenüber vom Gesundheitsamt, will Bögl ein Parkhaus errichten und davor als Riegel zur Nürnberger Straße ein Büro-und Verwaltungsebäude. © Foto: Wolfgang Fellner



Eigentlich schien die Änderung des Flächennutzungsplans „Unteres Tor, westlich Schwarzachweg und Dr. Grundler-Straße“, ebenso nur eine Formalie zu sein wie der Bebauungsplan. Schließlich hatte der Stadtrat im September 2016 bereits sein grundsätzliche Einverständnis erklärt. Und bei der Auslegung hatte fast keine kritischen Stellungsnahmen gegeben, wie OB Thomas Thumann betonte.

Doch die beiden Flitz-Stadträte Dieter Ries und Johann Gloßner versuchten den Indizienbeweis zu führen, dass Stadt vor Bögl „einen Kotau mache“. Kritikpunkte waren etwa die Zufahrt zur Flussmeisterstelle, eine ablehnende Stellungnahme des Handelsverbands oder dass Bögl noch nicht vertraglich verpflichtet ist, einen möglicherweise notwendigen Lärmschutz zur Flussmeisterei auch zu bezahlen.

Ries und Gloßner unterstellten mehrfach direkt oder auch durch die Blume, das Ergebnis habe von vornherein festgestanden, weil der Planer von Bögl bezahlt werde. Der Hintergrund: Die Stadt führt zwar das Verfahren durch. Aber die Kosten werden der Firma Bögl in Rechnung gestellt. Dies ist auch in anderen Bereichen so praktiziert worden, wo niemand außer dem Investor ein Interesse an einer Planänderung hatte. Verknüpft wurden die Flitz-Spitzen mit einem Hinweis auf den Regensburger Bestechungsskandal und den in U-Haft sitzenden OB Joachim Wolbergs, was zu heftigen Unmutsbezeugungen ihrer Stadtratskollegen führte, die geschlossen für die Planänderungen stimmten.

Stadtpark wird umgebaut

Der Stadtpark hat einige Schmuddelecken rund um die Schanze und soll gründlich umgestaltet werden. In den entsprechenden Arbeitskreis wollte die Stadtverwaltung nur jeweils einen Vertreter von CSU, UPW und SPD hinzuziehen. Widerspruch gab es naturgemäß von Flitz und Grünen. Die CSU forderte, dass automatisch der entsprechende Referent vertreten sein sollte, in diesem Fall also der für „Grün und Umwelt“ zuständige CSUler Werner Thumann.

OB Thomas Thumann versuchte den Vorstoß ins Lächerliche zu ziehen: „Dann muss auch die Schulreferentin dabei sein, weil bestimmt irgendwann mal eine Klasse dort durchläuft.“ UPW-Fraktionschef Werner Mümmler setzte einen drauf: Er forderte die Beteiligung des Referenten für Menschen mit Behinderung, wegen der angestrebten Barrierefreiheit des Parks. In der Abstimmung war die Mehrheit für einen Vertreter der Grünen und Flitz sowie den Grün-Referenten. Behinderten-Referent Bernhard Lehmeier (UPW) wird nicht an den Sitzungen teilnehmen.

Der Arbeitskreis für die Umgestaltung des Stadtparks hat nun folgende Mitglieder: OB Thomas Thumann, Umwelt-Referent Werner Thumann, Elfriede Meier (CSU), Gisela Stagat (SPD), Pedra Wittmann (UPW), Johann Gloßner (Flitz), Sigrid Steinbauer-Erler (Grüne), Stadtbaumeister Matthias Seeman sowie vom Umweltamt der Leiter Werner Schütt und Christopher Härtl.

Zuschüsse für Kinder

Der Name der benachbarten Sportgaststätte „In der Au“ verrät es schon: Im künftigen Baugebiet Woffenbach West steht das Grundwasser hoch an. Deshalb kann die Erschließung der 17 Parzellen nicht sofort losgehen. Vorher ein wasserrechtliches Verfahren notwendig. Die Bauplätze sind übrigens für junge Familien äußerst attraktiv. Auf Antrag der SPD beschloss der Stadtrat einen Baukostenzuschuss von 10 000 Euro pro Kind.

HAUKE HÖPCKE