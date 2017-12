Weg für Gartencenter am Blomenhof ist frei

Firma Dehner plant fast 6000 Quadratmeter Verkaufsfläche — Zusätzliche Abzweigung von der Staatsstraße - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nun kommt also doch ein Gartencenter an den Blomenhof. In ihrem zweiten Anlauf hat die Firma Dehner die vorgesehene Verkaufsfläche allerdings abgespeckt.

Seit die Firma Edenharder nach Pilsach umgezogen ist, liegt das Gelände am Blomenhof brach. © Foto: André De Geare



"Die Investoren waren schon mehrfach bei mir", sagte OB Thomas Thumann. "Sie gehen das Ganze sehr professionell an." Er sehe ein Dehner-Gartencenter als ein Bereicherung für die Stadt Neumarkt an.

In den Plänen addiert sich die Verkaufsfläche auf 5745 Quadratmeter, trug Stadtplanungsamtsleiter Ralf-Peter Hoffmann dem Bausenat vor. Davon sind 2635 Quadratmeter für das "Kernsortiment Garten" vorgesehen und 900 Quadratmeter für das "Kernsortiment Zoo". Auf 440 Quadratmetern sollen "innenstadtrelevante Randsortimente" verkauft werden. Weitere 400 Quadratmeter sind mit "Weihnachtsdekoration" markiert.

Damit ist die Verkaufsfläche ist fast ein Drittel kleiner als noch im Jahr 2014 geplant. Doch seitdem hat sich einiges geändert.Zunächst wollte die Firma Edenharder dort zwischenzeitlich ein Wohngebiet entwickeln. Das ist an vielen Widersprüchen gescheitert. Inzwischen wurde das Grundstück verkauft.

Der neue Eigentümer will einen Teil des Areals selber nutzen mit einem etwa 3000 Quadratmeter großen Fachmarkt für Quads. "Es ist eine räumliche Verlegung innerhalb Neumarkts", sagte Hofmann.

Knackpunkt ist die Erschließung: Die Einmündung der Blomenhofstraße in den Berliner Ring ist dem zusätzlichen Verkehrs kaum gewachsen. Eine Ampel ist so kurz vor dem Kreisel nicht möglich, wenn der Verkehr flüssig laufen soll. Deshalb soll eine neue Verbindung von der Blomenhofstraße zur Staatsstraße gebaut werden. Den Baugrund für die neue Straße stellt die Firma Dehner zur Verfügung. Sie wird auch die Baukosten für die Straße übernehmen

Hightech-Ampel misst Rückstau

Sie wird mit einer Ampel ausgestattet. Die Hightech-Schaltung kontrolliert die Rückstaulänge der Linksabbieger aus dem Gebiet und bietet insbesondere auch für den Fuß- und Radverkehr eine sicheren Übergang. Am Berliner Ring sollen nur noch Rechtsabbieger in die Blomenhofstraße hinein und hinaus fahren dürfen.

HAUKE HÖPCKE