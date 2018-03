Weg ist frei für Edeka an Amberger Straße

Handelsgruppe plant einen Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von 2000 Quadratmetern - vor 25 Minuten

NEUMARKT - Der Bausenat hat den Weg zu einem Edeka-Supermarkt an der Amberger Straße freigemacht.

Das Gelände der ehemaligen Baumschule Pohl liegt seit langer Zeit brach. Gestern demontierten Arbeiter den Maschendrahtzaun rund um das Gelände. © Foto: Edgar Pfrogner



In dem Zwickel zur Thüringer Straße demontierten gestern Nachmittag schon Arbeiter den Maschendrahtzaun rund um die früherer Baumschule Pohl.

Edeka Nordbayern will dort einen Supermarkt bauen mit etwa 2000 Quadratmeter Fläche. Dabei legt sich die Handelsgesellschaft auf kein Sortiment fest. Geplant sein ein "Groß-/Einzelhandel mit Food - und/oder Non-Food Sortimenten zu Verkaufs-/Lagerzwecken von Waren jeglicher Art", heißt es in den Unterlagen. Die notwendigen 160 bis 200 Parkplätze sollen etwa zur Hälfte im Untergeschoss angelegt werden.

Der Stadtrat hatte im November schon grundsätzlich sein Okay zu dem Vorhaben gegeben. Auch wenn etwa Ferdinand Ernst (CSU) noch einmal forderte, man sollte von dem Bauleitplanverfahren abrücken solange Edeka sich nicht bereit erkläre, einen Nachbarschaftsladen in der Innenstadt, etwa in der Klostergasse, einzurichten.

Die Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange fielen durchweg grundsätzlich positiv aus. Viele hatten sich gar nicht erst beteiligt. Der gestrige Beschluss war also mehr oder weniger nur noch eine Formsache.

Die benachbarten Äcker bleiben landwirtschaftliche Nutzfläche, weil die Eigentümer sie nicht verkaufen wollen.

HAUKE HÖPCKE