Wegen Beerdigung von Hans Bradl: Postbauer-Henger Gemeinderat tagt eine Woche später

Postbauer-Heng: Bebauungsplan für Berghofareal am Dillberg auf der Agenda

POSTBAUER-HENG - Auf dem Areal des Berghofes am Dillberg soll es bald mit dem Bauen losgehen: Die Familie Wellhöfer will dort ein Wohnhaus samt Tierhalle errichten. Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag, 12. September, 19.30 Uhr, über das Ansinnen zu entscheiden. Die Sitzung ist von Bürgermeister Horst Kratzer kurzfristig und nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht am Landratsamt um eine Woche verschoben worden. Denn am Montag Nachmittag wird Altbürgermeister und Ehrenbürger Hans Bradl, der am 1. September verstorben ist, beerdigt.

Auf diesem Areal am Dillberg, auf dem der inzwischen schon abgerissene Berghof stand, sollen der Hundesalon, ein Wohnhaus und die Räume für die Pudelzucht entstehen. Foto: Wolfgang Fellner



Die Geschichte des Areals ist eine lange – und leidvolle. Der einstige Berghof, ein beliebter Einkehrpunkt, war nach dem Niedergang so ziemlich für alles vorgesehen, was man sich vorstellen kann. Nachdem in den letzten Jahren des Berghofes noch ein Casino aufgemacht worden war, war nach einem langen Streit zwischen den Besitzern und der Sparkasse Neumarkt offenbar alles möglich. Es meldeten sich Interessenten, die dort einen Swingerclub etablieren wollten, sogar ein Bordell war im Gespräch und mit vereinten Kräften gelang es, den Versuch einer rechten Gruppe, dort einzuziehen, abzuwehren.

Vielerlei Nutzung

Der Berghof war dann versteigert worden, später brannte er aus und aus dem ohnehin schon nicht mehr schmucken Anwesen wurde eine Ruine; am Ende war jedes Fenster eingeschlagen. Dann kamen die Wellhöfers, die sich das Areal für ihren Hundesalon sicherten. Was nun gebaut werden soll, ist nicht mehr als das, was seinerzeit schon im Gemeinderat vorgestellt worden war, sagt Bürgermeister Horst Kratzer. Damals ging es um die Errichtung von bis zu drei Wohnhäusern mit Nebengebäuden wie Garagen und Lager und ein landwirtschaftliches Gebäude. Zum Hundesalon kommt eine Pudelzucht. Am Dillberg sollen Toy- und Zwergpudel gezüchtet werden. Es sei ein Fünf-Mann-Team im Einsatz, das die Vierbeiner bestens betreue. Auf Ausstellungen sind die Pudelzüchter nach eigener Aussage erfolgreich mit Weltsiegern, Europasiegern und vielen Champion-Titeln.

Neben dem Neubau geht es in der Sitzung noch um die Aufstellungsbeschlüsse für Baugebiete und die teilweise Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. An der Heide Nord, Köstlbach Ost, Heng West Waldpark sowie Kemnath Ost Teichwiesen stehen dabei auf der Tagesordnung. Für das Baugebiet Haferweg soll die Satzung beschlossen werden, außerdem finden sich zahlreiche Vergaben in den Sitzungsunterlagen.

Außerdem hat der Marktgemeinderat noch etliche Bauanträge zu beschließen und abzusegnen, unter anderem den Neubau einer Praxis für Zahnheilkunde und den Neubau eines Einfamilienhauses.

