Wegen Braunbär: Erneut Vorwürfe gegen Circus Alberti

Skandal-Unternehmen wirbt in Neumarkt mit nicht vorhandenem Tier - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Tierschützer haben schwere Vorwürfe gegen den Circus Alberti erhoben, der vom 2. bis 5. November in Neumarkt gastieren will. Die Schausteller werben für ihre Show mit einem Braunbären. Blöd nur, dass dieser bereits im vergangenen Jahr von den Behörden beschlagnahmt wurde.

Wer und wo ist "Big Grizzly"? Auf unserem Archivbild tritt ein gleichnamiger Bär in Herzogenaurach auf. Ob ein solches Tier auch in Neumarkt zu sehen sein wird, ist noch ungewiss. © Distler



Wer und wo ist "Big Grizzly"? Auf unserem Archivbild tritt ein gleichnamiger Bär in Herzogenaurach auf. Ob ein solches Tier auch in Neumarkt zu sehen sein wird, ist noch ungewiss. Foto: Distler



"Weltsensation - Europas größter Filmbär Big Grizzly" - mit diesem Spruch werbe derzeit der Circus Alberti auf großen Plakaten in Neumarkt für ein Gastspiel. Bei dem Zirkusbetrieb handele es sich um den "wohl bekanntesten Skandalzirkus Deutschlands", heißt es in einer Pressemitteilung der Aktionsgruppe Tierrechte Bayern.

Im vergangenen Jahr hätten die Behörden den nun auf den Plakaten angekündigten Braunbären Ben beschlagnahmt, so die Tierschützer. Ben habe rund 20 Jahre in der Manege Roller fahren und in einem winzigen Anhänger leben müssen. Nun in Neumarkt mit dem größten Filmbären zu werben, sei eine "bewusste, betrügerische Täuschung der Öffentlichkeit".

Die Beschlagnahmung des Braunbären Ben habe im März 2016 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Gastieren soll der Zirkus laut Plakat auf dem "Sportplatz" in der Pelchenhofener Straße. Eine Stellungnahme des Circus Alberti war nicht zu erhalten. Die Website unter der Domain www.circus-alberti.eu existiert nicht.

Im Jahr 2015 gab es bereits mehrere Demonstrationen in Hilpoltstein wegen des Circus Alberti. Gegenüber dem Schwabacher Tagblatt wehrte sich Zirkusdirektor Wolfgang Frank gegen die Vorwürfe der Tierschützer und gab Einblicke in die Tierhaltung.

wdn/nn