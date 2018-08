Wegen Trockenheit: Kein Feuerwerk zum Jurafest-Abschluss

NEUMARKT - Das Feuerwerk, mit dem das Jura-Volksfest seinen Schlusshöhepunkt finden sollte, ist am Montagmittag abgesagt worden. Die Trockenheit ist zu groß und damit auch die Gefahr eines Brandes.

Heuer wird es keine phantastischen Lichtspiele wie dieses geben: Das Feuerwerk ist abgesagt. Foto: Fritz Etzold



"Die Trockenheit ist einfach zu lange und zu groß gewesen", sagte am Montagmittag Stadtpressesprecher Franz Janka. Deshalb habe die Stadt das Feuerwerk abgesagt. Das Risiko, dass durch Funkenflug ein Baum oder eine Wiese in Brand gerät, sie ist zu hoch.

Paradox: Vor einigen Jahren hatte die Stadt das Feuerwerk am ersten Monat des Festes wegen zu schlechten Wetters absagen müssen. Seither hat sie es komplett gestrichen, um zu sparen. Aber dass ein Feuerwerk wegen zu guten Wetters abgesagt werden muss - das hat es in der Jurastadt wohl auch noch nicht gegeben.

Somit wird das Fest in diesem Jahr ohne das Abschlussfeuerwerk zu Ende gehen. Die Neumarkter sitzen da mit den Altdorfern in einem Boot: Die hatten das Feuerwerk, mit dem sie ihre Kerwa am Montag, 13. August, beschließen wollten, ebenfalls wegen der Trockenheit gestrichen.

