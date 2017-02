Ausnahmezustand in Dietfurt: Seit 13.61 Uhr am Donnerstag zog der traditionelle Chinesenfasching durch die Stadt. Wir haben die Bilder des bunten Spektakels.

Am Unsinnige Donnerstag ist im Ostendorfer Gymnasium Verkleiden angesagt. Jede Klasse absolvierte eine Staffel, am Ende wurden die erfolgreichsten prämiert. Die 10. Klassen versorgen ihre Mitpennäler mit HotDogs, Nachos und auch Süßem.

Die Mädchenrealschule feiert am Unsinnigen Donnerstag im ganzen Schulhaus. In der Aula spielt Musik, es riecht nach Krapfen und frische gebackenen Waffeln. In den Klassenzimmern haben die Mädchen fantasievolle Parcours aufgebaut.