Weiden: Suizidversuch vor Kindergarten

NEUNKIRCHEN BEI WEIDEN - Schock vor dem Kindergarten: Ein 23-Jähriger richtete eine Waffe gegen sich selbst und schoss sich in den Kopf. Er kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

Am Mittwochmorgen, 05.12.2018, hielt sich laut Polizei kurz nach 8 Uhr ein Mann im Bereich eines Kindergartens in der Neunkirchener Straße auf und richtete eine Schusswaffe gegen sich selbst. Der Mann befindet sich mit schwersten Kopfverletzungen im Krankenhaus. Andere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.



Unmittelbar nach der Mitteilung, dass sich vor einem Kindergarten ein bewaffneter Mann aufhält, begann ein polizeilicher Großeinsatz unter Leitung der Polizeiinspektion Weiden.



Andere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Durch die Polizei und den Rettungsdienst wurden umgehend Betreuungsmaßnahmen für die Kinder, Betreuer und besorgte Eltern eingeleitet.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt das Motiv für die Handlung des 23-Jährigen im privaten Bereich.

