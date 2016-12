Weihnachten 2016: Ein Fest für Einbrecher in Neumarkt

Über Weihnachten stiegen die Täter in mehrere Läden ein — Nicht immer Beute gemacht — Böse Bescherung in Pölling - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Tatzeit Weihnachten: Über die Feiertage hat sich eine ganze Serie von Einbrüchen in der Neumarkter Innenstadt ereignet. Sogar in eine Bude des bereits geschlossenen Weihnachtsmarktes stiegen der oder die Täter ein.

Einbruch (Symbolbild) © Colourbox.de



Einbruch (Symbolbild) Foto: Colourbox.de



Am Morgen des 25. Dezember wurde festgestellt, dass die Verkaufsbude aufgebrochen wurde Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizei noch bekannt. Bekannt ist der Sachschaden, er beträgt rund 100 Euro.

Beute machten die Täter hingegen bei Einbrüchen in drei Neumarkter Geschäfte. In der Bahnhofstraße kamen sie in der Zeit vom 23. Dezember, 20.30 Uhr, bis 25. Dezember, 14.10 Uhr, durch die Hintertür eines Friseurgeschäfts. Zuvor hatten sie es an der Seiteneingangstüre versucht, doch hielt diese dem Aufbruch stand. Im Salon sackten sie Bargeld im dreistelligen Eurobereich ein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Auch eine Bäckerei an der Oberen Marktstraße suchten die Einbrecher heim. Zwischen 24. Dezember, 13.30 Uhr, und 25. Dezember, 15.30 Uhr, brachen sie die Hintertüre auf und gelangte so in das Geschäft. Dort wurden Bargeld und ein Smartphone entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt im dreistelligen Eurobereich, der Sachschaden bei rund 500 Euro.

Das nächste Opfer war ein Fischlokal in der Kirchengasse. In der Zeit vom 25. Dezember, 16 Uhr, bis 26. Dezember, 11.30 Uhr, wurde hier die Eingangstüre aufgehebelt. Im Keller brach der Täter zwei weitere Türen auf. Gestohlen wurde ein Laptop im Wert von rund 800 Euro. Der Sachschaden wird auf gut 500 Euro geschätzt.

Leer gingen die Täter in einem Imbissladen am Oberen Markt aus. Dort brachen sie irgendwann zwischen 24. Dezember, 15 Uhr, und 25. Dezember, 15.05 Uhr, die Eingangstüre auf. Entwendet haben sie nichts. Sie verursachten aber einen Sachschaden von rund1000 Euro.

In der Zeit vom 24. Dezember, 17.20 Uhr, bis 25. Dezember, 12 Uhr, wurde auch in der Hallertorstraße die Türe zu einem Geschäft aufgehebelt. Entwendet wurde hier ebenfalls nichts. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Am Nachmittag des 25. Dezember wurde in Pölling in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 14.30 und 18.40 Uhr brach der Täter in die Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in der Sportheimstraße ein.

Erst schlug er die Terrassentüre ein, dann durchsuchte er die Wohnung und nahm mehrere Schmuckstücke, einen Besteckkasten sowie Bargeld mit. Der Wert der Beute liegt im vierstelligen Eurobereich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

nn