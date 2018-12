Weihnachtliches ohne Filter

Kunstautomat am Rathaus hat besondere Werke im Schacht - vor 1 Stunde

NEUMARKT - In den Wochen vor Weihnachten stecken adventliche Werke in den Schächten des Kunstautomaten am Neumarkter Rathaus, bekannt unter dem Namen "Kunstohnefilter"- ein Projekt des Tourismusverbands Neumarkt und den beiden Künstlerinnen Nicola Thumann und Melanie Köhler.

Besondere Kunstwerke sind am Automaten am Neumarkter Rathaus in der Sonderedition zu haben. © Nicola Thumann



Einige Künstler der Staffel 3 haben ihren Schacht mit weihnachtlichen Originalen ausgestattet. Auch im Vorjahr hat es vor Weihnachten so eine Sonderedition gegeben.

Besonders zu erwähnen ist ein Schacht mit einer bunten Mischung von Kunstwerken aus Braunschweig. Auch dort gibt es einen Kunstautomaten, und die Initiatoren beider Automaten sind miteinander in Kontakt getreten und haben Schachteln getauscht.

Nun können Braunschweiger Bürger gerade aus ihrem Automaten Schachteln von Neumarkter Künstlern ziehen und die Neumarkter haben bis Weihnachten Gelegenheit, sich von den Braunschweiger Künstlern überraschen zu lassen.

nn