Weihnachtsgeschenk für Berg: AWO geht ins Gesundheits-Carree

Pflegeheim und Betreutes Wohnen sind geplant - vor 5 Stunden

BERG - Ein Weihnachtsgeschenk gab es für die Gemeinde Berg passenderweise kurz vor dem Fest, im Rahmen der Gemeinderatssitzung: Überreicht vom AWO-Kreisverband Nürnberger Land und der Firma KölblBau GmbH-kbXPart Neumarkt, die im Schwarzachtal-Carree das lange gewünschte Geundheitszetrnum umsetzen.

Eine großzügige Planung und Gestaltung, wo das Wohnen auch Spaß machen kann: Das „Schwarzachtal-Carree“ der Arbeiterwohlfahrt Nürnberger Land wird ein Schmuckstück im Berger Gesundheitszentrum. © Foto: Helmut Fügl



Für die Arbeiterwohlfahrt (AWO) kam Christian Fügl, die Bau-GmbH wird getragen von Sandra Kölbl-Königsberger und Michael Bittner.

Umfangreichster Punkt bei der letzten Sitzung des Jahres am Sophie-Scholl-Platz war die Frage nach der Sozialplanung der Kommune in Bezug auf Pflege, Betreutes Wohnen, Ärztehaus und Apotheke.

Hintergrund: Das nicht gerade kleine Berg kann in dieser Hinsicht nichts oder nur wenig vorweisen, möchte diese Lücken aber so gut es geht schließen. Darüber wurde oft schon im Rathaus beraten, ohne einen Nenner zu finden.

Neuer Versuch

Zumindest ein Ansatz war die Errichtung eines „Gesundheitszentrums Berg“ am alten Festplatz an der Schulstraße. Der Vorschlag jedoch geriet im Lauf der Zeit ziemlich in Vergessenheit. Aber: Nach Genehmigung und Bau eines „Ärztehauses“ im Berger Süden wurde um das „Gesundheitszentrum“ ein neuer Versuch gestartet, welcher schließlich auch von Erfolg gekrönt war. Und unerwartet konnte dazu auch der erforderliche soziale Träger gefunden werden.

Dieser, die AWO Nürnberger Land mit Sitz in Burgthann/Mimberg , verfolgte und überprüfte das Vorhaben. Und entschied sich schließlich einstimmig Befürworten zum Mitmachen beiam Projekt „Schwarzachtal-Carree/Lebensraum für alle“ auf dem „Festplatz“ am Taubenhaus an der Schulstraße.

Christian Fügl, und im Anschluss Michael Bittner erläuterten die Einzelheiten: „Die AWO“, so der Vorstandsvorsitzende, „will und wird neue Wege gehen und auch über Bezirksgrenzen hinaus tätig werden. Nicht zur Selbstbestätigung, unsere Richtlinie ist eine strategische Entscheidung“.

Berg habe ein großes, gesundes Wachstum, eine klar erkennbare positive Entwicklung, sowie weiter ausgezeichnete Zukunftsprognosen. Laut Fügl presche die fränkische AWO nicht einfach vor, man stehe vielmehr in Kontakt und im besten Einvernehmen mit der AWO Oberpfalz und dem AWO Landesverband. Und von diesen werde diese Entscheidung für richtig befunden. Mit dem Bauabschnitt B in Berg errichte die AWO ein Pflegeheim und übernimmt die Trägerschaft mit Tagespflege bei einer Nutzfläche für 15 Gäste. Und sie übernimmt außerdem die Trägerschaft für weitere 80 Bewohnerbetten.

Der Baubeginn soll im Frühjahr 2017 erfolgen und bis 2018/Beginn 2019 abgeschlossen sein. Die Baukosten werden von ihm mit 9 bis bis 10 Millionen Euro veranschlagt.

Apotheke und Café

Das Gesundheitszentrum „Schwarzachtal-Carree“ mit einer Gesamtgrundstücksfläche von 6 755 Quadratmeter wird zusätzlich mit den Bauabschnitten A und B vervollständigt, worüber Michael Bittner informierte. Abschnitt A ist als Wohn-Geschäftshaus gedacht, beherbergt im Erdgeschoss eine Apotheke, ein Schreibwarengeschäft und ein Café. Im ersten Stock befinden sich Allgemeinarzt- und Zahnarztpraxen, in der zweiten Etage eine Ergo- und Logopädie- sowie eine Physiotherapie-Praxis. Eine Hausmeisterwohnung schließt die Wohn- und Geschäftseinheiten ab.

Zuletzt dann Bauabschnitt C: Dort wird eine Wohnanlage (Betreutes Wohnen) entstehen. Vorgesehen ist ein dreigeschossiger Bau mit seniorengerechten Wohnungen bei 15 Wohneinheiten. Die Ratsmitglieder zeigten sich von den Plänen und Vorstellungen von AWO und Kölbl-Bau sehr angetan und stimmten diesen vorbehaltlos zu.

Ihre Feststellung: Nach der Bedarfsrechnung des Landratsamtes fehlen gerade in den nördlichen Kommunen immer noch mindestens 50 Pflegeplätze. Es sei schön zu wissen, dass gerade Berg dieses Problem dank der Arbeiterwohlfahrt jetzt lösen und beseitigen kann, hieß es. Darauf könne der Ort stolz sein.

