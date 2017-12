Volles Haus im Neumarkter G6: De Andern luden zum Benefizkonzert für Menschen in Not und Freude für alle - und alle kamen.

Seit zehn Jahren gibt es die Suchthilfe in Neumarkt. Zum Geburtstag stieß man selbstverständlich nicht mit Sekt oder einem anderen alkoholischen Getränk an. Stattdessen flogen in den blauen Himmel über der Seelstraße bunte Ballons, an denen die Wünsche Suchtkranker hingen.