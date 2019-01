Weihnachtsmarktteam Lauterhofen übergibt Spenden

Insgesamt konnten 5539,65 Euro für soziale Zwecke verteilt werden — Organisatoren freuen sich über stolzes Ergebnis - vor 1 Stunde

LAUTERHOFEN - In der Pfarrkirche St. Michael in Lauterhofen hat das Weihnachtsmarktteam den Erlös aus dem Weihnachtsmarkt in Höhe von insgesamt 5539,65 Euro verteilt.

In Lauterhofen haben viele zusammen geholfen, dass der Weihnachtsmarkt ein großer Erfolg wurde. Es konnten insgesamt 5539,65 Euro verteilt werden. © Foto: Jutta Riedel



Im Einzelnen gaben die Ecohelden 310 Euro für Umweltschutz und Tierschutz vor Ort, die First Responder erwirtschafteten 500,88 Euro für den eigenen Bedarf, die Firmlinge aus dem Pfarrverband gaben 58 Euro an den Eine-Welt-Laden und Weihbischof Adolf Bittschi, 300 Euro spendete der Frauenkreis Lauterhofen an die Mission für notleidende Kinder in Kriegsgebieten, 370 Euro bekommt die Schule von den Freien Wählern für das Projekt "Schulgarten", weitere 100 Euro geben die Freien Wähler an den Klinikclown.

Die Imkergemeinschaft Lauterachquelle spendete 50 Euro an den Naturkindergarten Maria Goretti, 525,87 Euro erwirtschaftete der Kindergarten selbst für eigene Zwecke, die KiTa St. Gabriel konnte 985,80 Euro erzielen für den eigenen Bedarf. Die Motorradfreunde Lauterhofen gaben 265 Euro an Erwin Ibler für die Mission in Peru, zehn Euro bekam die Musikgruppe der Schule Lauterhofen. 300 Euro erzielten die Ministranten Lauterhofen für die Jugendarbeit in der Pfarrei, der Obst- und Gartenbauverein Lauterhofen mit den "Libellen" erzielte 624,10 Euro, von denen 200 Euro an die Klinikclowns gehen, der Rest ist für ein Projekt zur Verschönerung im Gemeindebereich vorgesehen. Der Stammtisch Mike erwirtschaftete insgesamt 500 Euro.

Mit 150 Euro werden davon die "Libellen" unterstützt, weiter übernimmt der Stammtisch die Verpflegung für das Christkindl und seine Engel, der Rest ist für weitere Aktionen im Gemeindebereich bestimmt. 400 Euro gibt der SV Lauterhofen an den VKK Ostbayern, 150 Euro spendete "Micha`s Bastelstube" an die First Responder.

Die Organisatoren freuten sich über das stolze Ergebnis und dankten allen Beteiligten.

