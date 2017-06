Weihrauch und Sonnenschein: Fronleichnamsprozession in Neumarkt

Zahllose Gläubige von St. Johannes, Zu unserer lieben Frau und Heilig Kreuz zogen singend und betend durch die Altstadt - 15.06.2017 12:04 Uhr

NEUMARKT - Zahlreiche Gläubige der drei Pfarreien St. Johannes, Zu unserer lieben Frau und Heilig Kreuz sind an Fronleichnam durch die Altstadt gezogen, haben für die Stadt und ihre Bewohner und deren Wohlergehen Gottes Segen angefleht.

Bilderstrecke zum Thema Fronleichnams-Prozession Neumarkt 2017 Zahlreiche Gläubige haben sich auch heuer wieder bei der Fronleichnams-Prozession in Neumarkt beteiligt, zu der die Pfarreien St. Johannes, Zu unserer lieben Frau und Heilig Kreuz einluden.



Den Festgottesdienst zelebrierten die Geistlichen Dekan Richard Distler, Domkapitular Norbert Winner, Pfarrer Krzysztof Labak, Pater William Duraney, Pfarrvikar Joseph Dantas am Unteren Markt. Dabei kam sogar etwas Beach-Feeling auf: Um der Sonne zu entgehen, hatten sich etliche Gläubige in den Sandstrand von Aktives Neumarkt gesetzt und lauschten hier, teils im Liegestuhl und unter Palmen, der frohen Botschaft.

Über den Markt ging es hinauf zum Altar der Familie Hofmann, der festlich geschmückt auf die Prozession wartete, und von dort durch die Kapuzinerstraße zum Weißenfeldplatz. Hier stand der Altar erstmals vor dem Denkmal, das an die Gefallenen des 70/71er Krieges erinnert, geschmückt von der Familie Mayer.

Begleitet vom Glockengeläut der Chistuskirche, die so in ökumenischer Verbundenheit den Prozessionszug grüßte, ging es durch das Klostertor auf den Residenzplatz, wo das Allerheiligste ein letzten Mal ausgesetzt wurde. Dort stimmte der vereinte Chor der drei Pfarreien, geleitet von Peter Bruckschlögl, zum Abschluss das feierliche Te Deum an.

Neben OB Thumann und Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger nahmen aiuch etliche Stadträte an der Prozession teil, auch MdB Alois Karl reihte sich ein. Dazu kamen zahllose Fahnenabordnungen der Vereine, die Kommunikanten, Pfadfinder, der Frauenbund oder Kolping, um nur einige zu nennen.

Fronleichnam Prozession Neumarkt, Stationen: Altar Unterer Markt, Oberer Markt, Weißenfeldplatz vor Kriegerdenkmal, Residenzplatz, mit: Fahnenabordnungen, Werkvolkkapelle, beteiligte Pfarreien: St. Johannes, Hofkirche, Heilig Kreuz, Dekan Richard Distler, Domkapitular Norbert Winner, Pfarrer Krzysztof Labak, Pater William Duraney, Pfarrvikar Joseph Dantas..Motiv: Fronleichnamsprozession, Foto: Wolfgang Fellner, Datum: 15.06.2017 © Wolfgang Fellner



Nach einen Dank an alle Beteiligten, darunter auch dem Bauhof, der die Fahnenmasten angebracht, und die Stadtgärtnerei, die die Route des Zuges mit Birken geschmückt hatte, trug Dekan Richard Distler das Allerheiligste, geschützt vom Himmel, zurück in die Hofkirche. "Das ist seine letzte Fronleichnamsprozession, wie so vieles sein letzten Mal für ihn heuer ist", sagte Stadtpfarrer Norbert Winner wehmütig mit Blick auf den Dekan, der im Herbst in den Ruhestand wechselt.