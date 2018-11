Weinbergerschule: Sexualität in all ihren Facetten

NEUMARKT - Die Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Landratsamt/Gesundheitsamt Neumarkt bietet seit langem Sexualpädagogik an Schulen an. Nun hatte die Beratungsstelle die 8. bis 10. Jahrgangsstufen der Mittelschule an der Weinbergerstraße in Neumarkt eingeladen, sich das Theaterstück "Hab mich lieb" anzusehen.

100 Schüler sahen sich mit Neugierde und großem Interesse das Theaterstück des mobilen Theaters Regensburg an. Das Theater will Jugendlichen in der schwierigen Phase der sexuellen Selbstfindung zur Seite stehen.

Die Darsteller Jessica Schilling als Marlies und Ole Bosse als Jakob fanden den richtigen Ton und die gekonnte Mischung aus Schauspiel und Informationen zu Liebe und Sexualität ließ keine Langeweile bei den Jugendlichen aufkommen. In mehreren Akten zeigten die Schauspieler die Vielfalt von Sexualität und Liebesbeziehungen, in dem sie "ihre" Liebesgeschichte erzählten – Schritt für Schritt. Die Schauspieler machten deutlich, dass in der Sexualität immer alles freiwillig geschehen muss und miteinander reden enorm wichtig ist, ansonsten sind Probleme vorprogrammiert.

Breiten Raum nahmen auch die spielerisch eingestreuten, aber ernst gemeinten Infos ein. Auf unterschiedlichste Themen wie Verhütung, Pornografie, körperliche Veränderungen während der Pubertät und vieles mehr wurde eingegangen. In der Summe zeigte das Schauspielerduo eine bunte Palette an lebensnahen Problematiken, mit denen sich Jugendliche auf dem Weg zum Erwachsenenwerden konfrontiert sehen.

