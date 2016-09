Zwei Jahre dauerten die Sanierungsarbeiten, jetzt erstrahlt das alte Kapuzinekloster und besonders der Klostersaal in neuem Glanz. 3,2 Millionen Euro kosteten die Arbeiten an dem Gebäude, in dem nun das neue evangelische Gemeindezentrum untergebracht werden soll. Auch für Veranstaltungen wird der Ort in Zukunft genutzt. Viele Neumarkter, die früher in der im Klostersaal untergebrachten Disko "Rustica" tanzten, werden die Räume kaum wieder erkennen.