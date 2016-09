Weinfest sorgt für Geselligkeit vor Neumarkts Rathaus

Verein „Aktives Neumarkt“ hat bei seiner Veranstaltung bestes Spätsommerwetter erwischt - vor 41 Minuten

NEUMARKT - Bei Rebsaft, Wasser, Flammkuchen, Käse, Würstchen und Geselligkeit frönen die Neumarkter dieses Wochenende der Geselligkeit bei ihrem Weinfest.

Bei dem tollen Wetter und der richtigen Begleitung schmeckt der Wein besonders gut – das wissen nicht nur die Besucher auf diesem Bild. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Bei dem tollen Wetter und der richtigen Begleitung schmeckt der Wein besonders gut – das wissen nicht nur die Besucher auf diesem Bild. Foto: Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



„Erst waren wir in Frankreich“, sagt eine junge Frau auf einer Bierbank sitzend und zeigt mit dem Finger auf eine Weinflasche vor sich und ihren Freunden, „dazu gab es Flammkuchen. Mit Flasche zwei sind wir nun in Italien“, der kulinarische Happen hierzu: Eis aus der Eisdiele nebenan.

Während sich das Grüppchen amüsiert, dringt von hinten die Musik von „me and more“ ans Ohr. Ihr aktuelles Lied „What are you waiting for?“ (Worauf wartest Du?) kann mancher Besucher an dem Abend mit „Auf ein Weinglas“ beantworten.

Wer sich nämlich durch die erlesenen Weine probieren möchte, kauft sich nämlich zu Beginn ein Glas samt Täschchen und kann damit ringsum probieren. Doch schon knapp eineinhalb Stunden nach Beginn des Weinfestes sitzt der erste Wein-Anbieter zwar nicht auf dem Trockenen, aber auch nicht mehr auf dem Gläsernen: „Wir hatten 400 Stück. Nun müssen wir schnellstmöglich neue organisieren“, sagt eine Weinverkäuferin, während sie gemeinsam mit zwei weiteren Verkäufern versucht, der Schlange an Kunden Herr zu werden.

Am Samstag geht's weiter

Das angenehm warme Sommerwetter und „dass man hier eben alle trifft, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat“, wie es eine seit 50 Jahren in Neumarkt lebende Besucherin formuliert, hat eben doch so manchen Neumarkter aufs Weinfest gelockt.

Und für Samstag, 10. September, also Tag 2 des Weinfestes, haben die Meteorologen ein ähnlich gutes Wetter gemeldet – ab 11 Uhr geht es weiter. Von 18 bis 22 Uhr spielt die Band „Goosebumpmusic“, Ausschankschluss ist um 22.30 Uhr.

aha