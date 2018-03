Ein Wohnhaus stand in Regensburg am Samstagnachmittag in Flammen. Wegen starker Rauchentwicklung mussten knapp 20 Anwohner das Areal räumen, ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Das Feuer soll in der Tiefgarage des Hauses entstanden sein.