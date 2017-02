Weiten-EM: Thomas Kohlmann holt Team-Gold

Der Pöllinger schnappt sich mit der deutschen Mannschaft den Titel - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Eigentlich hätte man nach den großen Erfolgen der deutschen Weitenjäger denken können, die Erfolgsserie habe ein Ende. Falsch gedacht: Bei der Europameisterschaft in Neuenstadt räumten die Deutschen sieben Goldmedaillen ab. Thomas Kohlmann aus Pölling war Teil der Siegermannschaft.

Über 75 Meter schleuderte Kohlmann den Stock über den Hallenboden. © Foto: Albert Kamhuber



Über 75 Meter schleuderte Kohlmann den Stock über den Hallenboden. Foto: Foto: Albert Kamhuber



Im Verlauf des Wettbewerbs ist es zu unschönen Bemerkungen von Seiten mancher Sportler gekommen. Einer bezeichnete die EM als „eine Schande für“ den Weitensport. Wiederum andere blieben fair, sprachen von „gleichen Bedingungen für alle“.

Hintergrund war, dass in Neuenstadt auf Industrieboden geschossen wurde. Dazu mussten die Weitenjäger ihren Schussstill anpassen. Anstatt den Stock plan aufzulegen, musste er wackelnd auf die Bahn befördert werden. Nur so waren Bestweiten möglich.

Für den Pöllinger Thomas Kohlmann waren die Bedingungen ebenfalls „nicht gerade leicht“, erzählt er. „Aber ein guter Schütze muss damit umgehen können.“

Mit der notwendigen Technik-Umstellungen kamen die deutschen Athleten besser zurecht als die Konkurrenz aus Österreich, Italien, Finnland, Weißrussland und Frankreich. Allein auf seine Kraft konnte man sich nicht verlassen.

Dadurch entwickelte sich ein irrer Wettkampf mit fliegenden Stöcken, den sich beim Herren-Finale am Samstagabend etwa 500 Besucher nicht entgehen ließen.

Schätzl eine Macht

Sportlich ist die EM aus nationaler Sicht recht schnell zu Papier gebracht: Auf dem Podest standen im Einzel-Wettbewerb in den vier Wertungsklassen Jugend U16 und U19 sowie Junioren U23 und Herren mindestens zwei, bei U19 und U23 sogar jeweils drei deutsche Weitenjäger.

Neben den vier Einzel-Titel holten die Deutschen auch alle drei Goldmedaillen in der Nationenwertung.

Allen voran präsentierte sich Junioren-Weltmeister Markus Schätzl vom SV Oberbergkirchen wie von einem anderen Planeten. Im U23-Finale übertrumpfte der 21-jährige Modellathlet als einziger die 80er-Marke; und das sogar in vier von fünf Versuchen.

Nicht einmal zwei Stunden später kürte sich Schätzl im Wettbewerb der Herren noch zum Doppel-Europameister. Der 1,93 Meter große Oberbergkirchner schleuderte den Stock auf 85,62 Meter.

Der Pöllinger Thomas Kohlmann war gut in Form, kam aber nicht an die Top-Marke von Schätzl heran. Bei 75,70 Metern war für ihn in der Vorrunde (Platz 7) und bei 75,79 Metern im Finale (Platz 7) Schluss.

Ob er damit zufrieden ist? „Es geht immer besser“, antwortet der 25-Jährige. „Solange nicht die ,1‘ steht, muss ich mich verbessern“, sagt er im Hinblick auf die Einzelwertung.

Im Teamwettbewerb konnten die deutschen Herren Markus Schätzl (SV Oberbergkirchen), Peter Rottmoser (SV Schechen), Andreas Weber (EC Freilassing-Hofham), Thomas Kohlmann (SV Stauf) das erste Mal seit vielen Jahren wieder einmal Gold vor Österreich und Italien gewinnen.

Herren Vorrunde: 1. Markus Schätzl (SV Oberbergkirchen) 89,75; 2. Philipp Baumgartner (AUT) 84,60; 3. Peter Rottmoser (SV Schechen) 80,71; 4. Andreas Weber (EC Freilassing-Hofham) 79,27; 5. Bernhard Patschg (AUT) 76,18; 6. Thomas Pichler (ITA) 76,12; 7. Thomas Kohlmann (SV Stauf) 75,70; 21. Vadim Sakharchuk (BLR) 39,28.

Finale: 1. Schätzl 85,62; 2. Rottmoser 82,03; 3. Patschg 81,97; 4. Weber 81,53; 5. Weichinger 80,06; 6. Baumgartner 78,04; 7. Kohlmann 75,78; 8. Pichler 75,36; 9. Sommerer 74,02; 10. Bozner 65,34; 11. Kofler 65,24; 12. Arguelles 62,47.

Nationenwertung: 1. Deutschland 249,73; 2. Österreich 236,05; 3. Italien 211,00; 4. Weißrussland 179,71; 5. Finnland 168,26; 6. Frankreich 44,05.

kam/ph