Weiter Behinderungen durch Sanierung der Talbrücke

Verkehr läuft jeweils zweispurig auf einer Richtungsfahrbahn — Ab 5. April voraussichtlich wieder freie Fahrt auf der A 3 - vor 15 Minuten

PILSACH - Wegen Sanierungsarbeiten an der Talbrücke Pilsach ist die A 3 zwischen der Anschlussstelle Neumarkt und der Anschlussstelle Neumarkt-Ost in Richtung Regensburg gesperrt.

Derzeit werden Übergangskonstruktionen an der Talbrücke Pilsach zwischen der Anschlussstelle Neumarkt und der Anschlussstelle Neumarkt-Ost der A 3 erneuert. Das führt zu Verkehrsbehinderungen. © Foto: Günter Distler



Der Verkehr wird noch bis 18. März jeweils zweispurig auf der Richtungsfahrbahn Nürnberg geführt. Vom 20. März bis 1. April muss dann die Richtungsfahrbahn Nürnberg gesperrt werden. Für diesen Zeitraum gilt eine jeweils zweispurige Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Regensburg.

Der Rückbau der Verkehrsführung beginnt laut Autobahndirektion Nordbayern am Montag, 3. April. Ab Mittwoch, 5. April, kann der Verkehr wieder ungehindert fließen, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen.

Für die Talbrücken Pilsach und Krondorf ist in den nächsten Jahren ein Ersatzneubau vorgesehen, da sie am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind. Im Rahmen von Routinekontrollen der Autobahnmeisterei Neumarkt im vergangenen Winter wurde festgestellt, dass die sogenannten Übergangskonstruktionen der beiden Talbrücken erhebliche Schäden aufweisen.

Bei Übergangskonstruktionen handelt es sich um bewegliche Stahlelemente am Beginn und am Ende von Großbrücken. Sie sorgen dafür, dass die Temperaturausdehnung der Brücke im Jahresgang nicht zu einem Spalt in der Fahrbahn führt. Um die Verkehrssicherheit bis zum Ersatzneubau sicherzustellen, muss nun ein Großteil dieser Stahlelemente ausgetauscht werden, so die Autobahndirektion.

