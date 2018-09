Weniger Wahllokale in Neumarkt

NEUMARKT - Immer mehr Neumarkter nutzen die Briefwahl. Deshalb sind einige Bezirke für die Wahlen am 14. Oktober neu eingeteilt und die Wahlberechtigten anderen Wahllokalen zugeordnet worden, teilt die Stadtverwaltung Neumarkt in einer Presseerklärung mit.

In Neumarkt wurden zwei Wahllokale aufgelöst. Foto: Foto: Fellner



Betroffen hiervon sind die bisherigen Wahllokale "Sonderpädagogisches Förderzentrum, ehemals Erwin-Lesch-Schule - Eingang Badstraße" und "Pfarrheim Hl. Kreuz", welche zur Landtags- und Bezirkswahl aufgelöst wurden.

Die Wähler des bisherigen Wahllokals "Sonderpädagogisches Förderzentrum, ehemals Erwin-Lesch-Schule - Eingang Badstraße" wurden auf die Wahllokale "Rathaus I", "Donauer Kinderhaus" und "Sonderpädagogisches Förderzentrum, ehemals Erwin-Lesch-Schule - Eingang Theo-Betz-Platz" aufgeteilt.

Eine Änderung gibt es auch auf dem Schafhof: Die Wähler des bisherigen Wahllokals "Pfarrheim Hl. Kreuz" wurden auf die Wahllokale "Grundschule Wolfstein" und "Berggasthof Sammüller" aufgeteilt.

Um Irrtümer und Verwechslungen am Wahlsonntag zu vermeiden, bittet die Stadt Neumarkt darum, den auf der Wahlbenachrichtigungskarte aufgedruckten Wahlraum genau zu kontrollieren. Dort steht, in welchem Wahllokal die Bürger wahlberechtigt sind, da die Stimmabgabe nur dort möglich und zulässig ist.

In dem Wahllokal in der ehemaligen Erwin-Lesch-Schule wird das statistische Landesamt die Stimmabgabe hinsichtlich der Erststimme (kleiner weißer Stimmzettel) für die Landtagswahl getrennt nach Männern und Frauen und in jeweils sechs Altersgruppen auswerten für die Wahlstatistik. Der Grundsatz des Wahlgeheimnisses wird dabei jederzeit gewahrt, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.

