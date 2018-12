Wenn die Neumarkter Pfadfinder zweimal klingeln

Christbaumsammelaktion ist am 12. Januar geplant — Spenden für Jugendarbeit - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Christbaumsammelaktion der DPSG Neumarkt startet am Samstag, 12. Januar, ab 8.30 Uhr.

Hat schon Tradition: Pfadfinder und THW-Jugend holen nach den Weihnachtsferien wieder Christbäume im Neumarkter Stadtgebiet ab. © Foto: Mandel



Teilnehmende Jugendverbände sind die DPSG Neumarkt, die VCP Neumarkt, das THW Neumarkt, die Wasserwacht Neumarkt und die "Pöllinger Bixn Burschn". Gesammelt wird in der Innenstadt Neumarkts sowie in den Stadtteilen Altenhof, Hasenheide, Holzheim, Kohlenbrunnermühle, Koppenmühle, Mühlen, Pölling, Woffenbach und Wolfstein. Die Abholung der Bäume erfolgt gegen eine Spende für die Jugendarbeit der teilnehmenden Verbände.

Nach Weihnachten stellt sich immer wieder eine Frage: Wohin mit dem Christbaum? Zum 33. Mal kümmern sich in Neumarkt die Pfadfinder von der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) darum: Am 12. Januar sind zahlreiche Kinder und Jugendliche den ganzen Tag im Stadtgebiet unterwegs und sammeln die "ausrangierten" Christbäume gegen eine kleine Spende ein. Zahlreiche Neumarkter Firmen und Behörden stellen den Jugendlichen ihre Lastwagen zur Verfügung.

Mittlerweile zum 14. Mal organisiert Matthias Platzek (DPSG) die Großaktion: Wer stellt unentgeltlich seinen Lkw zur Verfügung? Wer organisiert das Mittagessen für die zahlreichen Helfer? Und welches Team kommt in welchem Stadtteil zum Einsatz?

Wie jedes Jahr werden die Kinder und Jugendlichen am Samstag nach Heilig-Drei-König von 8.30 bis etwa 17 Uhr von Haus zu Haus gehen und die ausgedienten Christbäume einsammeln. Anschließend werden sie auf dem Wertstoffhof Blomenhof entsorgt. Die Bäume sollen von Lametta und anderem Schmuck befreit werden und am Samstag spätestens bis 8.30 Uhr abholbereit und gut sichtbar vor dem Haus platziert werden. Die Jugendlichen ziehen dann von Straße zu Straße, klingeln dort, wo der Baum vor dem Haus steht und freuen sich über eine Spende für ihren Jugendverband.

Der enge Zeitplan erlaubt es leider nicht, die einzelnen Straßen ein zweites Mal anzufahren, so dass Nachzügler leider nicht berücksichtigt werden können. Gerade in Sackgassen oder engen Stichstraßen wie zum Beispiel im Altenhof oder in der Altstadt ist es zudem hilfreich, wenn die Bäume bereits vorne an der Einfahrt auf einem Haufen gesammelt werden. Falls es bis dahin schneien sollte, ist auch darauf zu achten, die Bäume nicht in den Schneehaufen vor dem Haus zu stecken: Dort können die Bäume festfrieren und sind dann nur mit roher Gewalt wieder herauszukriegen.

Die Kinder, die dann bei den Haushalten klingeln, können die oft schweren Bäume jedoch nicht sofort mitnehmen, sondern lassen sie vor den Häusern auf dem Gehweg liegen. Später, in der Regel bereits nur wenige Minuten darauf, kommt dann der Lkw in die Straße gefahren und lädt alle Bäume auf. Matthias Platzek: "Bei einer Menge von rund 10 000 Bäumen kann es leicht einmal vorkommen, dass tatsächlich einer übersehen wird". Trotz der Bemühungen um eine vollständige Entsorgung aller alten Bäume könne leider kein Recht auf Abholung gewährt werden. Auch eine nachträgliche Abholung am Folgetag ist nicht möglich.

