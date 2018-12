Wenn im Neumarkter Stadtpark die Zeit einfriert

NEUMARKT - Kaum zu glauben: Nun hat es doch noch ein bisschen geschneit in Neumarkt. Die Weihnacht war eine grüne, aber es sieht nach einem weißen Jahreswechsel aus. Zumindest im Moment.

Im Neumarkter Stadtpark war es am Samstagvormittag merkwürdig still. © Wolfgang Fellner



Die Zeit zwischen den Jahren ist eine besondere, sagt der Volksmund. Über all die Feiertage kommt man völlig aus dem Tritt, welcher Tag nun gerade ist. Selbst das Verbrechen nimmt sich eine Auszeit und so haben viele Polizei-Inspektionen "Fehlanzeige" gemeldet. Ein paar Unfälle hat es trotzdem gegeben.

Merkwürdig still war es am Samstagvormittag im Neumarkter Stadtpark: Wer auf den Wegen zwischen den kahlen Bäumen und Büschen herum ging, dem schien nach ein paar Metern sogar die Zeit wie eingefroren. Nur ein leichtes Rauschen des Leitgrabens war zu hören. Der Wind wehte ab und an Schneeflocken heran.

In Kälte und Schnee zeigt der Stadtpark ein anderes Gesicht: Auf sich zurückgenommen, reduziert. Die kahlen Äste der Bäume ragen in den schneegrauen Himmel, auf letzten Blüten und Blättern zittern Eiskristalle. Nur wenige andere Spaziergänger sind unterwegs. Momente, die man im Sommer sonst nicht kennt.