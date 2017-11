Wenn Opa kommt, wird's lustig

KLJB Breitenbrunn feiert am Samstag in der Volksschule Premiere mit einer Komödie - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN - Am ersten Adventswochenende startet die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Breitenbrunn in ihre 38. Theatersaison. Am kommenden Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr ist in der Schulaula die Premiere des Stücks "Kommt Zeit, kommt Opa".

Sie sind schon fleißig am Proben, die Schauspieler der katholischen Landjugendbewegung Breitenbrunn. © Foto: Werner Sturm



Sie sind schon fleißig am Proben, die Schauspieler der katholischen Landjugendbewegung Breitenbrunn. Foto: Foto: Werner Sturm



Heuer haben sich die jungen Frauen und Männer eine Komödie in drei Akten von Hermann Eistrup ausgesucht: "Kommt Zeit, kommt Opa". Eistrup schreibt hochdeutsche und plattdeutsche Theaterstücke. Die Komödie "Kommt Zeit, kommt Opa" heißt deswegen im Original "Kümp Tied, kümp Opa". Hochdeutsch oder Plattdeutsch, das ist für die KLJB Schauspieler überhaupt keine Frage. Selbstverständlich wird das Stück in einer Sprache aufgeführt, die hierzulande jeder versteht: auf Bayrisch.

Kurz zum Inhalt der Komödie, die in der Wohnstube eines Bauernhauses spielt: Jungbauer Heiner Dobler ist mit seiner Lebenssituation auf der Landwirtschaft unzufrieden. Immer nur in der Gegend herumzulaufen, das ist nichts für ihn.

Zusammen mit seinem Freund Sepp, dem es ähnlich geht in Sachen Unzufriedenheit, will er etwas ändern und Besseres für sich finden. So entsteht die Idee, bei einem Superstar-Casting mitzumachen. Für solche Schnapsideen sind die anderen im Hause, Opa Karl und Vater Franz, nicht zu haben.

Herrliches Durcheinander

Der gewitzte Opa setzt alle Hebel in Bewegung, um Heiner wieder auf den rechten Weg zu bringen. Währenddessen fragt sich Heiners Freundin Resi, wann der ihr denn endlich einen Antrag macht. Und um den mittleren im Generationen-Haushalt, Opas Sohn Franz kümmert sich derweil die Nachbarin Wally, die ihn mit immer neuen Reparaturanfragen in ihren Haushalt lockt. So entsteht ein herrliches Durcheinander.

Auf der Bühne stehen Markus Hotter in der Rolle des Opa sowie Thomas Ehrl, Matthias Kellermeier, Florian Ferstl, Katharina Freihart und Katharina Hauer. Zur Seite stehen ihnen die Souffleure Regina Kellermeier und Michael Freihart. Die Theaterabende der Landjugend werden wieder von einer zünftigen bayerischen Musik umrahmt. Verantwortlich dafür sind Andreas Hotter (Bariton), Maximilian Selch (Trompete) und Luisa Lanzhammer (Klarinette).

Premiere ist am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr in der Aula der Volksschule in Breitenbrunn. Die weiteren Termine: Sonntag, 3. Dezember, um 14.15 Uhr (für Kinder und Senioren) sowie um 20 Uhr, jeweils in der Schulaula. Samstag, 9. Dezember und Sonntag, 10. Dezember, jeweils um 20 Uhr im Gasthaus Nutz in Hamberg.

WERNER STURM