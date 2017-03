Wer betreut kleine Wiesengeister?

PILSACH - Der Pilsacher Obst- und Gartenbauverein ist immer noch auf der Suche nach Betreuern für die Nachwuchsgruppe "Wald- und Wiesengeister".

Vorsitzende Ines Schmid und Bürgermeister Adolf Wolf zeichneten langjährige Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins Pilsach aus. Foto: Foto: Maria Krauß



Bei der Jahresversammlung des Vereins im Gasthaus am Schloss in Pilsach rief die Vorsitzende Ines Schmid die Mitglieder dazu auf, sich bei Interesse zu melden. Sie führte weiter aus, dass es auch denkbar wäre, wenn eine "Oma oder ein Opa" das Amt übernehmen könnte. Schmid betonte, dass die Unterstützung der Nachwuchs-Betreuer gesichert sei.

Weiterhin lieferte Ines Schmid einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Zu den Höhepunkten der Veranstaltungen gehörten unter anderem die traditionelle Sitzweil im Feuerwehrhaus in Ischhofen, das Rama Dama, die Radtour zum Backofenfest in Heng sowie der alljährliche Ausflug, der die Mitglieder unter anderem in den Südharz führte.

Erfreut berichtete Schmid, dass man im vergangenen Jahr beim Palmbüschelbinden 800 Euro einnehmen konnte. Den Erlös spendete der Obst- und Gartenbauverein für die Kirchenrenovierung. Auch beim Verkauf der Apfelernte von der Streuobstwiese wurden gute Einnahmen erzielt, bei der zweiten Ernte ging der Verein zum Mosten und konnte nach der Ernte 130 Liter Saft abholen.

Die Wald- und Wiesengeister hatten unter anderem im letzten Jahr Kürbisse angepflanzt, gepflegt und geerntet, dazu wurde noch für den Muttertag gebastelt und es gab einen Ausflug zum Eulenhof. Kassierin Gudula Beyerlein regte die Kreativität der Mitglieder an und betonte, dass Ideen gerne gesehen seien. Für Vorschläge sei der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins immer offen.

Beliebter Kräuterlehrgarten

Bürgermeister Adolf Wolf freute sich über die vielen fleißigen Helfer des Vereins. Auch wies er auf den Kräuterlehrgarten hin, der nach 25 Jahren immer noch aktuell und für so viele Gruppen eine Anlaufstelle sei.

Zusammen mit der Vorsitzenden Ines Schmid ehrte der Gemeindechef langjährige Mitglieder des Vereins. Für 15 Jahre ausgezeichnet wurden: Leokadia Donauer, Theresa und Willi Duschek, Elisabeth Pepperl, Erna Weidlich, Brigitte und Klaus Weihrauch.

Eine Ehrung für 25 Jahre Treue zum Obst- und Gartenbauverein Pilsach erhielten Rita Hollweck und Erwin Dengler. Schmid dankte allen ehrenamtlichen Helfern, "ohne euch wäre unser Verein gar nichts".

Die Mitglieder können sich schon zum Vereinsausflug anmelden, der sie nach Niederösterreich führen wird, wobei die Anreise über Pilsen geht. Weitere Programmpunkte sind unter anderem die große Käserei in Heidenreichstein, eine Weberei und Textilmuseum sowie der Besuch des Klosters in Schlegl. Der Ausflug ist für den 8. und 9. Juli geplant. Interessierte können sich bei der Vereinsführung melden.

Weitere Veranstaltungen sind unter anderem das Palmbüschelbinden Ende des Monats, die Radtour zum Backofenfest nach Heng am 1. Mai sowie das Radi-Essen und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Im Vorfeld der Versammlung hielt Susanne Flach-Wittmann, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, einen Vortrag zum Thema "Zeige mir deinen Garten und ich sage dir, wer du bist".

Dabei ging sie intensiv auf den "Garten als Spielfeld für individuelle Kreativität" ein und gab einen Einblick über die Gärten zu den unterschiedlichsten Zeiten.

Auch die unterschiedlichsten Typen der Gartler sowie aktuelle Trends wurden präsentiert. Der ultimative Tipp von Kreisfachberaterin Susanne Flach-Wittmann lautete: "Bleiben sie authentisch."

